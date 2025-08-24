Atheyna Bylon apunta a los Juegos Bolivarianos tras quedar fuera del Mundial por lesión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La medallista de plata de los Juegos Olímpicos París 2024, Atheyna Bylon no podrá competir en la primera edición del Campeonato Mundial de Boxeo (WB), programado del 4 al 14 de septiembre en Liverpool, Inglaterra.

Una lesión en el tendón de Aquiles la mantiene alejada del ring y bajo un proceso de recuperación que apunta a su retorno para finales de año.

“Esa lesión ya la tenía desde hace buen tiempo. Fui a la Copa de América en Colombia, gracias a Dios logré el resultado, pero se resintió nuevamente. Ahora estoy en terapia y entrenando, esperando si me hacen un tratamiento más fuerte con plaquetas para ver si recupero mejor”, explicó Bylon durante una entrevista a La Prensa en Santiago de Veraguas.

La campeona mundial de 2014 mantiene la esperanza de volver en plenitud de condiciones para los Juegos Bolivarianos Lima 2025, que se disputarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre. Ese evento representaría el inicio formal de su nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, después de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

“Espero en Dios primero estar disponible para los Bolivarianos y comenzar un nuevo ciclo de la mejor manera, como lo hice el verano pasado. Es mi deseo seguir aportando medallas a Panamá”, señaló la pugilista, quien no tuvo rivales en su categoría en los pasados Juegos Centroamericanos.

Bylon, de 36 años de edad, también destacó el respaldo que recibe de las autoridades deportivas y su entorno cercano en este proceso de recuperación. “Tengo el apoyo al 100% de todos, estamos concentrados en lo que debo hacer para estar lista en noviembre. Estamos bien y confiados”, aseguró.

Más allá de sus propias metas, la boxeadora panameña aprovechó para enviar un mensaje en favor de los nuevos talentos del país, pidiendo mayor atención para quienes comienzan en el deporte. “Siempre he dicho que necesitamos más apoyo, sobre todo para los que vienen creciendo. A veces esperan que uno esté arriba para dar respaldo, pero el semillero necesita apoyo para convertirse en grandes atletas. Gracias a Dios se están creando gimnasios, pero todavía en varias provincias hacen falta espacios adecuados”, recalcó.

A pesar del revés que significa perderse el Mundial de Liverpool, Bylon mantiene intacta su determinación de regresar al ring en los Juegos Bolivarianos y abrir un nuevo capítulo en su brillante trayectoria.