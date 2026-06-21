Atheyna Bylon entrega el premio al MVP en el partido mil del Mundial de la FIFA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La medallista olímpica entregó el reconocimiento a Ayase Ueda, quien marcó un doblete en la goleada japonesa por 4-0 sobre Túnez.

La destacada boxeadora panameña Atheyna Bylon volvió a ser protagonista en un escenario internacional, al ser la encargada de entregar el premio al Mejor Jugador del Partido en el duelo entre Japón y Túnez, correspondiente a un encuentro histórico: el número 1000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

¡Atheyna presente en un momento histórico para el deporte⚽️🔥!



Nuestra medallista olímpica Atheyna Bylon 🥊 fue la encargada de entregar el premio al Mejor Jugador del Partido a Ayase Ueda, tras el Túnez vs Japón, que marcó un hito al convertirse en el encuentro número 1000 en pic.twitter.com/fs2SVNZcB7 — Comité Olímpico de Panamá 🇵🇦 (@COlimpicoPanama) June 21, 2026

El reconocimiento fue para el japonés Ayase Ueda, quien brilló con un doblete en la contundente victoria de su selección por 4-0, en un compromiso que quedó marcado no solo por el resultado, sino también por el valor simbólico de la cifra alcanzada en la historia del torneo.

“¡Atheyna presente en un momento histórico para el deporte! Nuestra medallista olímpica Atheyna Bylon fue la encargada de entregar el premio al Mejor Jugador del Partido a Ayase Ueda, tras el Túnez vs Japón, que marcó un hito al convertirse en el encuentro número 1000 en la historia del Mundial Mayor de Fútbol de la FIFA", publicó el COP en sus redes sociales.

Bylon, medallista olímpica panameña, continúa ampliando su legado como una de las figuras más importantes del deporte nacional. En los Juegos Olímpicos de París 2024, la atleta hizo historia al conquistar la medalla de plata en la categoría de boxeo femenino de 75 kilogramos, convirtiéndose en la primera mujer panameña en lograr una presea olímpica.

Su logro también la posiciona como el tercer atleta panameño en obtener medallas en unos Juegos Olímpicos, después de Lloyd LaBeach (Londres 1948) e Irving Saladino (Pekín 2008), y la cuarta medalla olímpica en la historia del país.