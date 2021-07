Atheyna Bylon está a las puertas de una medalla en Tokio 2020; su próxima rival es la número uno de la categoría

El combate de cuartos de final del boxeo femenino, en la categoría 69-75 kgs, entre la panameña Atheyna Bylon y la británica Lauren Price, será un duelo entre dos boxeadoras que se enfrentaron hace siete años y que ahora le asegurará a una de ellas un puesto en el medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la Arena Kokugikan, este viernes 30 de julio a las 11:10 p.m., la panameña Bylon va en busca de dar otro histórico paso en el boxeo olímpico, ya que −de lograr la victoria− pasará a semifinales y le asegurará a Panamá al menos una medalla de bronce.

Anoche, Bylon superó por decisión unánime (5-0) a la australiana Catlin Parker en la ronda de octavos de final, lo que le hizo merecedora de un diploma olímpico; distinción que otorga el Comité Olímpico Internacional a los ocho primeros puestos en cada prueba.

Es el primero que recibe el boxeo panameño en este nivel, confirmó el Comité Olímpico de Panamá (COP).

“Se dio la pelea que teníamos planeada con mis entrenadores, habíamos planificado la pelea de esta manera y mantuvimos la comunicación entre cada asalto, lo cual ayudó también. Al final del combate di gracias a Dios y pensé en mi familia. Soy consciente que es un gran logro para Panamá”, expresó Bylon luego de su victoria.

LO QUE VIENE

Bylon, de 32 años de edad, está a un paso de darle a Panamá una medalla en la cita olímpica, pero antes tendrá que superar un obstáculo de alto nivel personificado en la galesa Price, quien actualmente es la número uno del mundo en la categoría y campeona mundial de 2019.

Price, de 27 años de edad, en octavos de final doblegó por decisión unánime (5-0) a Myagmarjargal Munkhbat (Mongolia).

Bylon y Price se conocen. En el Mundial de Corea del Sur 2014, la panameña Bylon superó por decisión dividida (2-1) a la británica en la ronda de octavos de final. Ese año, Bylon conquistó el título mundial en la categoría de los 69 kgs.

“Fue mi esposo quien me recordó que ya la había enfrentado en 2014. No pienso en que ya le he ganado anteriormente, vamos a ver sus combates y planificar el combate con el enfoque de conseguir la victoria”, afirmó Bylon, según un reporte del COP.