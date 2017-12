En honor a las atletas, guerreras, dirigentes y madres, aquí su legado

Las hay doctoras, policías, presidentas, también atletas y otras dirigentes, pero todas tienen algo en común, su legado, brindar ese mensaje esperanzador para no rendirte, pese a fallar varias veces.

+ info Madres con una misión especial

Sonia García, es una campeona nacional de surf, busca inculcarle a sus hijos Kalani García, 19 años y Natan Botts, 4 años esa "disciplina y determinación" que le ayudó a cumplir con sus metas y conseguir ser una de las atletas más destacada en la historia de este deporte en Panamá.

García, una referencia del surf panameño dice que está "orgullosa de ser madre y atleta". "Mi deseo es poder transmitirles mi disciplina y determinación a mis hijos. Ellos son mi mayor inspiración", agrega la surfista.

Kalani le sigue sus pasos, también es surfista, y de los mejores. Ha sido campeón del Open en Panamá, del un torneo junior y es el actual campeón centroamericano de prone race.

También hay madres que se desempeñan como dirigentes deportivas, tal es el caso de Silka Acosta Sáenz, quien se dedica a desarrollar la natación artística, en la que destaca su hija Gabriela Bello Acosta, quien se robó las miradas en el Mundial pasado.

"Ser madre de un atleta es maravilloso, es saber que estás formando a tu hijo con amor, pero además con disciplina y compromiso", destacó.

Por su parte, Iveth Valdés, quien quedó discapacitada tras un accidente automovilístico, ha sabido manejar estos roles. Su impedimento físico no ha sido obstáculo para triunfar en la vida y en el deporte. Además, tiene tres hijos, María Gabriela acaba de cumplir 18 años; José Manuel, de 13 y Eric Alexander, de 10.

Ella fue uno de los dos atletas que representaron a Panamá en los Juegos Paraolímpicos que se desarrollaron en Brasil en 2016.

"Para mí conjugar ser abogada, mi trabajo como jefa de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), deportista y varias cosas más es todo un reto, la disciplina la clave de todo, los horarios deben seguirse al pie de la letra y la logística para que todo funcione es estricta. Todos ayudamos en casa para llevar tantas actividades adelante", destacó.

"Me siento orgullosa de sus logros como atleta, como profesional, y ni hablar de la persona en la que se ha convertido llena de valores y humildad. Doy gracias a Dios por haberme dado la experiencia de criar a mis hijos maravillosos amantes del deporte", dijo Valdés.

Paola Castrejón meditaba acerca de las posibilidades que tendría mi hijo en integrarse en la sociedad. Ella tiene un niño autista.

"Solo está de nuestra parte como padres dar ese paso e incluir los deportes. Para mi hijo con espectro autista esto le va a dedillo, ya que el agua lo relaja y libera todo ese estrés generado por su condición", señaló.

Castrejón lidera una organización que por medio del surf y las olas busca relajar a jóvenes panameños con esta condición.

"Siempre me ha gustado la playa, y desde muy pequeño lo llevaba. Desconocía su condición y cuando supe de esta lo limitó por mucho tiempo ya que sumergía en muchos miedos, hasta que un día decidí arriesgarme e inicié esta travesía. Para mi sorpresa, era increíble lo que mi hijo Abdiel Andrés experimentaba en el mar, y ha sido un viaje que apenas comienza, vamos casi todos los fines de semana a relajarnos en este gran deporte el surf, y sí cabe destacar, él no corre olas, pero las disfruta y en un futuro no muy lejano sé que será un gran deportista", advirtió.

Jenny Schuverer ha sido atleta toda su vida, hoy día practica el pentatlón moderno y tiene una hija que se llama Sofía, de 6 años de edad.

De parte de @romantorres05 y toda la Federación Panameña de Fútbol queremos desear un feliz día de la madre a todas esas mamás panameñas. Un abrazo de gol. #TodosSomosPanamápic.twitter.com/LAVUJ2cneA — FEPAFUT (@fepafut) 8 de diciembre de 2017

"Les recomiendo a las madres y padres hacer deporte con sus hijos, ya que con ello fortalecemos nuestra relación; es una buena oportunidad para compartir, además se mantiene una buena salud desarrollando prácticas deportivas. Recordemos, mente sana en cuerpo sano, esto ayuda al crecimiento integral de nuestros hijos y debemos tener presente, además, que evita vicios y malas compañías", destacó.