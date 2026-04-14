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    UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    ‘Atleti’ jugará semis de Champions por cuarta vez en la era Simeone

    El Atlético regresa a semifinales de Champions tras nueve años, con Simeone, recordando sus históricos duelos y su cercanía al título europeo.

    EFE
    ‘Atleti’ jugará semis de Champions por cuarta vez en la era Simeone
    El entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone durante el partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este martes en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Sergio Pérez

    Por séptima vez en su historia y por cuarta en la era Diego Simeone, el Atlético de Madrid jugará las semifinales de la Liga de Campeones, a las que regresa ocho temporadas y nueve años después para enfrentarse al Arsenal o al Sporting de Portugal con un balance de tres clasificaciones y otras tantas eliminaciones en sus seis participaciones precedentes en esa ronda, la más reciente en 2016-17 contra el Real Madrid.

    Entonces, una derrota por 3-0 en la ida en el estadio Santiago Bernabéu decidió la serie en contra del conjunto rojiblanco, que desafió la lógica y lo imposible en la vuelta en el desaparecido Vicente Calderón, con dos goles en los primeros minutos que atemorizaron a su adversario, superviviente por el tanto de Isco Alarcón tras una recordada acción de Karim Benzema aún en el primer tiempo que frustró la hazaña que se proponía el Atlético.

    Esa es una de las tres semifinales de la Liga de Campeones del equipo de Diego Simeone. Las otras dos las completó con éxito.

    La primera, en 2013-14, cuando doblegó al Chelsea: 0-0 en la ida en el Manzanares y 1-3 en la vuelta en Stamford Bridge.

    La segunda, en 2015-16, cuando ganó en el choque inicial en casa por 1-0 al Bayern Múnich, con aquel impactante golazo de Saúl Ñíguez, y resistió la tremenda ofensiva alemana en la vuelta con una derrota por 2-1, con el gol crucial de Antoine Griezmann en el segundo tiempo, igual que lo fueron las múltiples paradas de Jan Oblak, penalti incluido a Thomas Muller.

    En ambas ediciones rozó el título. Tanto en 2013-14, en Lisboa, cuando el gol de cabeza de Sergio Ramos en el minuto 93 provocó una prórroga devastadora para el Atlético, que estuvo a punto de ser campeón de Europa y finalmente perdió por 4-1; como en 2015-16 en Milán, cuando los penaltis lo doblegaron tras nivelar el partido por medio de Yannick Carrasco en la segunda parte.

    Son las semifinales más recientes del Atlético, que también jugó tres veces más en esa ronda antes de Simeone, con su estreno en esa competición y en la penúltima fase en 1958-59, cuando fue eliminado por el Real Madrid; en 1970-71, cuando lo superó el Ajax de Johan Cruyff; y en 1973-74, cuando venció al Celtic en una eliminatoria histórica para alcanzar la final que perdió ante el Bayern Múnich.

    Trayectoria del Atlético en la Copa de Europa y Liga de Campeones:

    2025-26: Sigue en competición.

    2024-25: Octavos de final. Eliminado por el Real Madrid.

    2023-24: Cuartos de final. Eliminado por el Borussia Dortmund.

    2022-23: Fase de grupos. Último de su cuarteto.

    2021-22: Cuartos de final. Eliminado por el Manchester City.

    2020-21: Octavos de final. Eliminado por el Chelsea.

    2019-20: Cuartos de final. Eliminado por el Leipzig.

    2018-19: Octavos de final. Eliminado por el Juventus.

    2017-18: Fase de grupos. Tercero de su cuarteto.

    2016-17: Semifinales. Eliminado por el Real Madrid.

    2015-16: Subcampeón. Perdió la final con el Real Madrid.

    2014-15: Cuartos de final. Eliminado por el Real Madrid.

    2013-14: Subcampeón. Perdió la final con el Real Madrid.

    2009-10: Fase de grupos. Tercero de su cuarteto.

    2008-09: Octavos de final. Eliminado por el Oporto.

    1996-97: Cuartos de final. Eliminado por el Ajax.

    1977-78: Cuartos de final. Eliminado por el Brujas.

    1973-74: Subcampeón. Eliminado por el Bayern Múnich.

    1970-71: Semifinales. Eliminado por el Ajax.

    1966-67: Octavos de final. Eliminado por el Vojvodina.

    1958-59: Semifinales. Eliminado por el Real Madrid.

    - EL ATLÉTICO, POR RONDAS DE LA COPA EUROPA O LIGA DE CAMPEONES:

    - Finales: 3 (1973-74, 2013-14 y 2015-16).

    - Semifinales: 7 (1958-59, 1970-71, 1973-74, 2013-14, 2015-16, 2016-17 y 2025-26).

    - Cuartos de final: 13 (1958-59, 1970-71, 1973-74, 1977-78, 1996-97, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2019-20, 2021-22, 2023-24 y 2025-26).

    - Octavos de final: 18 (1958-59, 1966-67, 1970-71, 1973-74, 1977-78, 1996-97, 2008-09, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2023-24, 2024-25 y 2025-26).

    - Ronda intermedia: 1 (2025-26).

    Fase de grupos (sólo Liga de Campeones): 16 (1996-97, 2008-09, 2009-10, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 y 2025-26).

    EFE

    Agencia de noticias


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