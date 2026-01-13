Panamá, 13 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    VAR

    Aumentan los errores del VAR en la Premier League

    Los errores del VAR aumentan un 30 % en la Premier League, con más omisiones que intervenciones incorrectas, según datos del panel KMI analizados por BBC Sport.

    EFE
    Aumentan los errores del VAR en la Premier League
    Harry Wilson del Fulham anota un gol que fue anulado por un fuera de juego en el partido contra el Chelsea del 7 de enero. EFE/EPA/TOLGA AKMEN

    El uso del VAR en la Premier League vuelve a estar en entredicho al aumentar los errores, según datos recopilados por BBC Sport a partir del panel de Incidentes Clave de Partido (KMI), en un 30% en la primera mitad de la temporada, pasando de 10 a 13 fallos respecto al mismo tramo del curso anterior.

    De los 13 fallos actuales, 11 corresponden a intervenciones que el VAR no realizó cuando debería haberlo hecho, frente a siete el año pasado, mientras que las intervenciones incorrectas han bajado de tres a dos.

    Pese a este incremento, las cifras siguen siendo mejores que en campañas previas ya que a estas alturas de la temporada 2023-24 se habían registrado 20 errores y en la 2022-23, hasta 23, y en número total de decisiones corregidas por el VAR también ha descendido, de 57 en la temporada pasada a 47 en la actual, lo que supone una caída del 17,5 %.

    Entre los casos más destacados figura la no expulsión de Marcos Senesi en el Liverpool-Bournemouth, cuando el central del conjunto de Andoni Iraola debió ver la roja por una mano deliberada que evitó una ocasión manifiesta de gol, y el tanto anulado a Josh King, del Fulham, en el encuentro frente al Chelsea, que llevó a Michael Salisbury, árbitro que estaba en el VAR, a la ‘nevera’ una jornada.

    Aumentan los errores del VAR en la Premier League
    Florian Wirtz of Liverpool waits for a VAR decision after scoring his 1-1 goal during the English Premier League match between Fulham FC and Liverpool FC, in London, Britain, 04 January 2026. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/DAVID CLIFF

    El panel KMI, creado en 2022 por los clubes de la Premier League, está compuesto por cinco miembrostres exjugadores o entrenadores y un representante de la liga y del estamento arbitral— y analiza semanalmente las decisiones aplicando las leyes del juego y los criterios específicos de la competición.

    En cuanto al impacto por clubes, Bournemouth, Brentford y Manchester United son los más perjudicados, con dos errores en contra cada uno.

    Por el contrario, el Chelsea es el equipo que más se ha beneficiado de decisiones erróneas, con tres fallos a su favor, seguido de Bournemouth y Newcastle con dos.

    EFE

    Agencia de noticias

