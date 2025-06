Australia sella el billete para su sexto Mundial consecutivo

La selección australiana de fútbol no falló y disputará por séptima vez, la sexta de manera consecutiva, la fase final de una Copa del Mundo, tras certificar este martes su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 1-2 a Arabia Saudí.

El mejor regalo posible para el portero Matt Ryan, exguardameta, entre otros, del Valencia y la Real Sociedad, que cumplió su partido número cien con la camiseta de los ‘socceros’.

Un Ryan que pese a la insistencia de Salem Al Dawsari, el único del conjunto saudí que pareció creer en todo momento en lograr la victoria por cinco tantos de diferencia que necesitaba el conjunto saudí para arrebatar el billete mundialista a Australia, apenas tuvo que intervenir en la primera mitad.

🇦🇺🎟️ Australia have punched their ticket to #FIFAWorldCup 26! @aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/9cQctZIO3R

Circunstancia que no impidió que los ‘halcones verdes’ adelantarse a los diecinueve minutos en el marcador con un gol del Abdulrahman Al Obud tras un pase, como no, de Al Dawsari, tras la enésima internada del jugador del Al Hilal por la banda izquierda.

Pero Australia, que en el pasado Mundial de Catar alcanzó los octavos de final, en los que cayó por 2-1 ante Argentina, no estaba dispuesta a que nada ni nadie le apartase de su séptimo Mundial.

FULL TIME SCENES! The moment the Subway #Socceroos secured #FIFAWorldCup qualification! 💚💛⁰⁰🎥: Paramount+⁰⁰ #Socceroos #KSAvAUS pic.twitter.com/K90wqykxwj

Tal y como dejó claro a falta de tres minutos para la conclusión de la primera mitad con el gol del centrocampista Connor Metcalfe, que igualó la contienda (1-1) en una acción en la que el jugador del St. Pauli alemán demostró su capacidad de llegada al área rival.

Un gol en el que jugó un papel fundamental Mitch Duke, que en los minutos finales del primer período demostró su capacidad como asistente con el magnificó pase que sirvió a Metcalfe, en el arranque del segundo desveló sus condiciones como magnífico cabeceador.

🇦🇺⚽️ The @Socceroos are headed to their seventh #FIFAWorldCup!#WeAre26