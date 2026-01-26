Australian Open: Jannik Sinner y sus reflexiones tras clasificar a cuartos de final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El italiano Jannik Sinner se mostró satisfecho por su rendimiento físico y mental tras su victoria este lunes frente a su compatriota Luciano Darderi y aseguró sentirse “muy bien” en pista, pese a las diferencias de condiciones respecto a jornadas anteriores.

En rueda de prensa, el número dos del mundo explicó que el calor volvió a ser un factor, aunque la ausencia de sol directo modificó las sensaciones en la pista. “Cada día y cada rival son diferentes. Me sentí bien físicamente y todo estuvo correcto”, señaló.

Sinner destacó que el partido cambió a partir del tercer set, cuando su rival elevó el nivel al servicio, lo que obligó a ajustar su estrategia. “Intentas anticipar patrones, pero si las cosas no funcionan, debes adaptarte, igual que hizo él hoy”, afirmó, subrayando la importancia de la táctica y la colocación en la línea de fondo.

El tenista valoró positivamente su regreso al Margaret Court Arena, la segunda mayor pista del torneo, donde percibió ligeras variaciones en la velocidad de la pista a medida que avanzaba la tarde. No obstante, restó importancia a las diferencias entre estadios. “Depende mucho del espacio alrededor y de las condiciones; en general, son bastante similares”, comentó.

También se refirió al incidente con un dispositivo de seguimiento físico que portaba durante el encuentro, prohibido por la normativa. Explicó que su uso responde al interés por analizar datos como la frecuencia cardíaca o el gasto calórico en partidos. “Las reglas son las reglas. Lo entiendo”, reconoció.

Sobre la situación del serbio Novak Djokovic, quien avanzó a cuartos de final por retirada de su rival, Sinner evitó entrar en especulaciones sobre posibles ventajas. “Hay pros y contras: puedes ganar energía, pero también perder ritmo. Yo estoy centrado en mi próximo partido”, afirmó.

El italiano cerró su comparecencia con la mirada puesta en los cuartos de final, donde espera un duelo exigente frente al estadounidense Ben Shelton, número siete del mundo, o el noruego Casper Ruud, número 13, una vez se resuelva el duelo entre ambos.

“Estoy enfocado en el siguiente reto. Si llego a semifinales, estaré muy feliz; si no, seguiré trabajando”, concluyó.