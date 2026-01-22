Panamá, 22 de enero del 2026

    Tenis

    Australian Open: Sinner, implacable hacia tercera ronda

    EFE
    Jannik Sinner celebra un punto durante su partido de segunda ronda contra James Duckworth de Australia en el quinto día del torneo de tenis Abierto de Australia 2026 en Melbourne, Australia, el 22 de enero de 2026. EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA FUERA

    El italiano Jannik Sinner, vigente campeón, aceleró hacia la tercera ronda del Abierto de Australia tras lograr un incontestable triunfo contra el australiano James Durkworth (6-1, 6-4 y 6-2) y sumar su decimocuarto partido consecutivo ganado en el Melbourne Park.

    El tenista de San cándido, segundo del mundo, que no pierde un partido desde que fue superado por el neerlandés Tallon Griekspoor en el Masters 1000 de Shanghai del pasado año, tardó una hora y 49 minutos en solventar el pase a los dieciseisavos de final.

    El ganador de cuatro Grand Slam, dos de ellos en Australia, jugará su próximo partido ante el estadounidense Eliot Spizzirri, que ganó en cinco sets al chino Yibing Wu, por 6-2, 6-4, 6-7(4), 4-6 y 6-3.

    EFE

    Agencia de noticias

