Autódromo Panamá vibra con el GT Challenge en su primera edición nocturna

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El sábado pasado, el Autódromo Panamá sonó con los rugidos de los motores más rápidos de la región, con la disputa del Gran Premio de Panamá del GT Challenge Las Américas en el circuito ubicado en Capira. Fue una noche histórica, ya que, por primera vez, el GT Challenge se disputó bajo luces en la primera edición nocturna del evento en Panamá.

Cuatro categorías se vieron representadas en el asfalto: GT Challenge, TCR, Super Turismo y Gran Turismo Nacional, con un gran despliegue de autos de distintas marcas que encendieron la pista para la emoción del público.

Grilla de partida para la primera válida de la categoría GT Challenge. LP/Carlos Vidal-Endara

Gustavo Ortega fue el gran ganador de la noche, al imponerse en ambas carreras de la categoría GT Challenge a bordo del Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 #51 del equipo AP Racing. Ganó el primer “heat” con un tiempo de 31 minutos, 15 segundos y 837 milésimas, incluyendo la vuelta más rápida de 1:05.166, y el segundo heat” con 31:09.296.

“Muy contento de haber ganado las dos mangas del día de hoy. Fue un fin de semana perfecto para el equipo; es la primera carrera en la que trabajamos en conjunto, el equipo, el auto y yo, así que ha sido un reto, pero estoy muy contento y agradecido con Dios por la oportunidad de estar acá”, fueron las palabras del piloto costarricense.

Gustavo Ortega celebra con su equipo AP Racing luego de la victoria. LP/Carlos Vidal-Endara

En la categoría TCR, el dominicano Juan Carlos Leroux, de AP Racing, fue el ganador de las tres carreras, logrando la vuelta rápida en el “heat” 2 (1:05.307) y en el 3 (1:05.534), en su debut en la categoría.

El piloto panameño Luis Ramírez obtuvo el segundo lugar con con 02.235 y 03.801 segundos de diferencia detrás de Leroux en su Hyundai. Cabe destacar que “Lucho”, junto a Solly Betesh, también compitió en el Audi R8 GT3 Evo 2.

El Audi R8 GT3 Evo 2 conducido por Solly Betesh. LP/Carlos Vidal-Endara

“Yo creo que es el día con más actividad en pista que he tenido, contentísimo ya que fueron seis carreras. Estoy haciendo lo que más me gusta así que estoy muy agradecido también. Gracias también a Solly por la oportunidad de montarme en su Audi y lograr un tercer puesto, luego de arrancar 15°“ indicó Ramírez.