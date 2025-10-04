Azael Villar se llevó el campeonato Fedecentro con sólida victoria en Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El boxeador panameño Azael Candelilla Villar derrotó el viernes 3 de octubre por decisión unánime al peruano Ricardo Astuvilca, en un combate celebrado en el Seneca Niagara Casino & Hotel, en Niagara Falls, Nueva York.

Con una actuación inteligente y constante a lo largo del pleito, Villar se quedó con el título minimosca Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

VICTORIA POR DECISIÓN UNÁNIME del Candelilla en Nueva York



Nada fácil fue para Azael Villar y más con la herida en el 7mo round. El panameño es campeón Fedecentro AMB. pic.twitter.com/jByw5oqHOz — Billy Pineda (@BillyPinedaPA) October 4, 2025

La tremenda actuación del istmeño quedó reflejada en las tarjetas de los jueces, con un 97-93, 96-94 y 97-93.

Este triunfo representa la segunda victoria consecutiva de Villar (22-4-4, 15 KOs) sobre Astuvilca (23-4, 5 KOs), a quien ya había derrotado en diciembre de 2023, también por decisión unánime (98-92 x2, 96-94).

En esta nueva cita, el istmeño mostró mayor control del ritmo del combate, utilizando su alcance y precisión para marcar la diferencia ante el siempre aguerrido peruano.

Con este triunfo, el púgil canalero da un paso importante en sus aspiraciones de disputar próximamente un título mundial, demostrando madurez, consistencia y un boxeo cada vez más completo sobre el ensogado.