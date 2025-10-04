Panamá, 04 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Boxeo

    Azael Villar se llevó el campeonato Fedecentro con sólida victoria en Nueva York

    Humberto Cornejo
    Azael Villar se llevó el campeonato Fedecentro con sólida victoria en Nueva York
    Azael Villar levanta los brazos al conocer la decisión de los jueces. Foto: Tomada de Twitter

    El boxeador panameño Azael Candelilla Villar derrotó el viernes 3 de octubre por decisión unánime al peruano Ricardo Astuvilca, en un combate celebrado en el Seneca Niagara Casino & Hotel, en Niagara Falls, Nueva York.

    Con una actuación inteligente y constante a lo largo del pleito, Villar se quedó con el título minimosca Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

    La tremenda actuación del istmeño quedó reflejada en las tarjetas de los jueces, con un 97-93, 96-94 y 97-93.

    Este triunfo representa la segunda victoria consecutiva de Villar (22-4-4, 15 KOs) sobre Astuvilca (23-4, 5 KOs), a quien ya había derrotado en diciembre de 2023, también por decisión unánime (98-92 x2, 96-94).

    En esta nueva cita, el istmeño mostró mayor control del ritmo del combate, utilizando su alcance y precisión para marcar la diferencia ante el siempre aguerrido peruano.

    Con este triunfo, el púgil canalero da un paso importante en sus aspiraciones de disputar próximamente un título mundial, demostrando madurez, consistencia y un boxeo cada vez más completo sobre el ensogado.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • Quiénes pueden recibir el descuento del 25% en los pasajes aéreos en Panamá. Leer más
    • IMA: horario y puntos de venta de las Agroferias para este viernes 3 de octubre. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para comprar este jueves 2 de octubre. Leer más
    • Panamá brilla en Tokio: Finca Janson y Hacienda La Esmeralda destacan en competencia mundial de café. Leer más
    • IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá. Leer más
    • ‘No caer en el juego de El Bolillo’: Aníbal Godoy habla en exclusiva del duelo El Salvador vs. Panamá. Leer más