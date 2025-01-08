Azarías Londoño jugará con Ismael Díaz y José Fajardo en la Universidad Católica de Ecuador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Universidad Católica de Ecuador sumó a su tercer panameño en su plantilla, luego de anunciar la contratación del atacante Azarías Londoño.

Londoño, de 23 años, viene de jugar con el Comunicaciones de Guatemala desde el año pasado. Con su llegada al cuadro Camaratta, el istmeño se unirá con sus compatriotas Ismael Díaz y José Fajardo.

“Nuevo delantero para la Chatoleí. Damos la bienvenida a nuestro nuevo guerrero Camaratta, Azarías Londoño”, publicó el club en sus redes sociales.

🔝Nuevo delantero para la Chatoleí



Damos la bienvenida a nuestro nuevo guerrero Cammarata, Azarias Londoño ⚽️



¡El nuevo Trencito Azul! 🔵⚪️

Londoño ha vestido las camisetas de Alianza (Panamá), Universidad O&M (República Dominicana), Comunicaciones (Guatemala) y el Torrense (Portugal).

También formó parte del plantel del Alianza que conquistó el Torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

A nivel selección, ha participado en el Torneo Maurice Revello (2022), Liga de Naciones (2022-2023) y con la absoluta la Copa Oro (2023).