Panamá, 20 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Azarías Londoño jugará con Ismael Díaz y José Fajardo en la Universidad Católica de Ecuador

    Humberto Cornejo
    Azarías Londoño ha formato parte de la selección Sub-23 y la absoluta de Panamá. Tomado de @UCatolicaEC

    La Universidad Católica de Ecuador sumó a su tercer panameño en su plantilla, luego de anunciar la contratación del atacante Azarías Londoño.

    Londoño, de 23 años, viene de jugar con el Comunicaciones de Guatemala desde el año pasado. Con su llegada al cuadro Camaratta, el istmeño se unirá con sus compatriotas Ismael Díaz y José Fajardo.

    “Nuevo delantero para la Chatoleí. Damos la bienvenida a nuestro nuevo guerrero Camaratta, Azarías Londoño”, publicó el club en sus redes sociales.

    Londoño ha vestido las camisetas de Alianza (Panamá), Universidad O&M (República Dominicana), Comunicaciones (Guatemala) y el Torrense (Portugal).

    También formó parte del plantel del Alianza que conquistó el Torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

    A nivel selección, ha participado en el Torneo Maurice Revello (2022), Liga de Naciones (2022-2023) y con la absoluta la Copa Oro (2023).

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


