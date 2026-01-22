Azarías Londoño se queda en la Universidad Católica de Ecuador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El atacante istmeño ha renovado por tres años con la Universidad Católica de Ecuador, equipo con el que destacó la temporada pasada.

El delantero panameño Azarías Londoño renovó por tres años con la Universidad Católica de Ecuador, consolidando su lugar en el club que ha sido clave en su crecimiento y donde buscará seguir destacando tanto a nivel nacional como internacional.

A pesar de recibir varias ofertas, Londoño decidió continuar en el Trencito Azul, equipo con el que ha logrado establecerse como uno de los referentes más importantes de la ofensiva.

Azarías Londoño en un partido de eliminatoria mundialista con la selección de Panamá. Foto: Archivo

Londoño, de 24 años, fue pieza fundamental en la última temporada, en la que disputó 44 partidos y contribuyó con 12 goles y 10 asistencias. Estas cifras lo posicionaron como uno de los pilares bajo la dirección del técnico Diego Martínez. El compromiso del futbolista panameño refleja su deseo de seguir ayudando a la Universidad Católica a pelear por títulos, además de ser parte de su ambiciosa participación internacional en la Copa Libertadores 2026.

“Seguimos construyendo el camino. Nuestro héroe Cammarata, Azarías Londoño, seguirá vistiendo la camiseta celeste y luchando por nuestros objetivos”, expresó el club en un comunicado oficial en sus redes sociales.

Una de las características más destacadas de la temporada pasada fue la formidable dupla ofensiva que Londoño formó con su compatriota José Fajardo, con quien ha mostrado gran conexión en el campo. Junto a ellos, se sumará el delantero Everardo Rose, quien llega esta campaña desde Plaza Amador, lo que promete fortalecer aún más el ataque del equipo.

📹| Seguimos construyendo el camino 🔝



Nuestro héroe Cammarata #AzaríasLondoño seguirá vistiendo la camiseta celeste cielo y luchando por nuestros objetivos



Vamos 💪



¡La Nueva Chatoleí! 🔵⚪️#FamiliaCammarata#TodosPorCatólica#alamaneracammarata pic.twitter.com/g4jgOEXFny — U. Católica Ecuador (@UCatolicaEC) January 22, 2026

Londoño se encuentra actualmente en pretemporada con el Trencito Azul, preparándose para su debut en la fase previa de la Copa Libertadores. El 5 de febrero, el equipo ecuatoriano enfrentará a Juventud de Uruguay, un partido clave en su camino hacia la fase de grupos del torneo continental.

Con la renovación confirmada y el futuro prometedor, Azarías Londoño se muestra listo para continuar su crecimiento en el fútbol ecuatoriano y seguir peleando por títulos, reafirmando su compromiso con la Universidad Católica y con su propia evolución como jugador de alto nivel.