Azulejos de Toronto colocan en asignación al panameño Leonardo Jiménez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El joven de 24 años tiene la posibilidad de ser reclamado por otro equipo, volver a las menores con los Azulejos o convertirse en agente libre.

El beisbolista panameño Leonardo Jiménez fue colocado en asignación por la organización de los Azulejos de Toronto, informó el periodista Shi Davidi, periodista de Sportsnet, a través de sus redes sociales.

Según Davidi, esta decisión se tomó para abrirle espacio en el roster al pelotero Davis Schneider.

Blue Jays have designated INF Leo Jimenez for assignment, per source. — Shi Davidi (@ShiDavidi) March 25, 2026

Jiménez, de 24 años, tendrá un período de siete días para definir su futuro: podría ser reclamado por otro equipo, ir a waiver, convertirse en agente libre o regresar a las Ligas Menores con los Azulejos, fuera del roster de 40 jugadores.

El santeño debutó con Toronto en la temporada 2024 y, durante las dos últimas campañas, registró un promedio de .207, con cinco jonrones y 20 carreras impulsadas en 81 partidos. En la pretemporada de 2026 había bateado para .231, con tres remolcadas y dos anotadas en 14 encuentros.

What an unbelievable play that was from Leo Jiménez! 🤯



📺: Sportsnet pic.twitter.com/c1Kwbj9Bdp — Sportsnet (@Sportsnet) September 1, 2024

Además, Jiménez representó a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, participando en dos encuentros, aunque sin conectar imparables en cinco turnos oficiales.