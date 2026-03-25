Panamá, 25 de marzo del 2026

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    Béisbol

    Azulejos de Toronto colocan en asignación al panameño Leonardo Jiménez

    El joven de 24 años tiene la posibilidad de ser reclamado por otro equipo, volver a las menores con los Azulejos o convertirse en agente libre.

    Humberto Cornejo
    Azulejos de Toronto colocan en asignación al panameño Leonardo Jiménez
    Leonardo Jiménez inició esta temporada jugando en la sucursal triple A de los Azulejos de Toronto. Tomado de @BlueJays

    El beisbolista panameño Leonardo Jiménez fue colocado en asignación por la organización de los Azulejos de Toronto, informó el periodista Shi Davidi, periodista de Sportsnet, a través de sus redes sociales.

    Según Davidi, esta decisión se tomó para abrirle espacio en el roster al pelotero Davis Schneider.

    Jiménez, de 24 años, tendrá un período de siete días para definir su futuro: podría ser reclamado por otro equipo, ir a waiver, convertirse en agente libre o regresar a las Ligas Menores con los Azulejos, fuera del roster de 40 jugadores.

    El santeño debutó con Toronto en la temporada 2024 y, durante las dos últimas campañas, registró un promedio de .207, con cinco jonrones y 20 carreras impulsadas en 81 partidos. En la pretemporada de 2026 había bateado para .231, con tres remolcadas y dos anotadas en 14 encuentros.

    Además, Jiménez representó a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, participando en dos encuentros, aunque sin conectar imparables en cinco turnos oficiales.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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