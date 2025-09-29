Panamá, 29 de septiembre del 2025

    NFL

    Bad Bunny protagonizará el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl de 2026

    EFE
    Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día, dijo un directivo de la NFL. EFE

    El puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl de 2026 en Santa Clara (California) el próximo 8 de febrero, informó este domingo la NFL.

    Bad Bunny protagonizará el espectáculo del descanso en Santa Clara, después de que Kendrick Lamar lo hiciera en 2025 en Nueva Orleans en el Super Bowl entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

    El Super Bowl de 2026 se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara el próximo 8 de febrero.

    “Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para yo pudiera llegar y anotar un touchdown... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”, aseguró Bad Bunny en declaraciones facilitadas por la NFL.

    “Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día. Como uno de los artistas más influyentes del mundo, su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos le convierte en una elección emocionante para subir al escenario del espectáculo del descanso del Súper Bowl”, afirmó Jon Barker, directivo de la NFL.

    Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, actuará en un espectáculo del descanso del Super Bowl que está patrocinado por Apple desde 2023.

    EFE

    Agencia de noticias

