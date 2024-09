Badosa: ‘¿Soy mejor que la Paula de 2021? El tiempo lo dirá’

Escuchar audio noticia

Paula Badosa, clasificada para cuartos del Abierto de Estados Unidos, se mostró este domingo muy orgullosa de la fantástica recuperación que está protagonizando para alcanzar un nivel que no lograba desde 2021 y comienzos de 2022, cuando llegó a ser la número 2 del ránking mundial.

“No me gusta comparar: son Paulas diferentes. El tenis que había en 2021 para mí es un poco diferente al que hay ahora: ahora es todo más agresivo, más rápido. En ese momento quizá era un poquito más físico, podía jugar un poco más táctico. También la gente no me conocía, sorprendía más, sabían menos cómo hacerme daño”, reflexionó en una rueda de prensa.

“Ahora me conocen muchísimo más. Es totalmente distinto. Pero quizá mentalmente y de madurez, experiencia, ahora soy totalmente diferente y gestiono las cosas mucho mejor que en 2021. Eso está claro. Como estilo de juego, me gusta más la Paula de ahora (...). ¿Soy mejor que la de 2021? Vamos a verlo, el tiempo dirá si puedo volver a donde estaba en ese momento y ganando títulos como los que gané o mejor”, añadió.

Número 29 del mundo, Badosa arrolló este domingo en octavos a la china Yafan Wang, que ocupa la posición 80 de la WTA, por 6-1 y 6-2 en una hora y 22 minutos.

La catalana igualó su mejor resultado en un ‘grand slam’ (cuartos de final de Roland Garros en 2021) y se enfrentará por un puesto en las semifinales de Flushing Meadows a una estadounidense: la vencedora del duelo entre Coco Gauff, tercera en el ránking y vigente campeona del torneo, y Emma Navarro, duodécima del mundo.

“Estoy muy orgullosa de mí misma, de poder volver a lo que era en 2021, estar entre las mejores del mundo. Obviamente aún me quedan pasitos por dar pero creo que voy en el camino correcto (...). Es la segunda vez solamente que estoy en unos cuartos de final (de un ‘grande’). Eso también es muy buena señal”, indicó.

Tras una espléndida gira por pista dura en Norteamérica (campeona en WTA 500 de Washington y semifinalista en WTA 1.000 de Cincinnati), Badosa consideró que “la parte más complicada” del partido ante Wang era gestionar las expectativas de su papel como favorita ante la asiática.

“Hubo muchas veces en las que no lidié con eso bien porque perdí algunas veces en octavos así que hoy estaba bastante nerviosa”, admitió.

“Pero lo gestioné bien y lidié con la presión y los nervios bastante bien. Fue muy agresiva. Creo que la derecha funcionó realmente bien y también el servicio”, añadió.

Por último, Badosa dijo estar encantada de estrenarse en cuartos en el Arthur Ashe Stadium, la pista más de tenis más grande del mundo, y de hacerlo además frente a una tenista estadounidense con el público local de su lado.

“No me van a animar a mí, vamos, seamos honestos...”, bromeó en referencia a que ella nació en Nueva York.

“Jugaré contra una estadounidense y el público la animará, lo entiendo totalmente (...). Creo que eso me da fuerza, no me da nada para nada miedo. Al revés: tengo muchas ganas de este reto”, cerró.