Baena, primer jugador en ganar Eurocopa, Juegos Olímpicos y Mundial de forma consecutiva

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Álex Baena escribió este domingo una página inédita en la historia del fútbol al convertirse en el primer futbolista en conquistar de manera consecutiva la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y el Mundial, después de la victoria de España ante Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026.

El centrocampista del Atlético de Madrid completó una secuencia histórica que comenzó en el verano de 2024, cuando integró la selección dirigida por Luis de la Fuente que conquistó la Eurocopa de Alemania tras vencer a Inglaterra en la final disputada en Berlín.

Semanas después, Baena volvió a celebrar un título internacional con la selección olímpica dirigida por Santi Denia, que se impuso a Francia en la final de los Juegos Olímpicos de París y consiguió la segunda medalla de oro de España en la historia del fútbol.

Nahuel Molina disputa el balón ante Álex Baena durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. EFE/EPA/WILL OLIVER

Dos años más tarde, el futbolista almeriense volvió a formar parte del equipo de Luis de la Fuente que levantó la segunda Copa del Mundo para España, completando una trilogía inédita de campeonatos con la selección nacional.

A sus 25 años, Baena suma los tres grandes títulos internacionales disputados con España y se convierte en el primer jugador que encadena la conquista de una Eurocopa, unos Juegos Olímpicos y un Mundial de forma consecutiva.

Hasta ahora, este logro solo había sido alcanzado, aunque sin continuidad entre los torneos, por dos futbolistas argentinos: Lionel Messi y Ángel Di María. Ambos conquistaron el oro olímpico en Pekín 2008, la Copa América en 2021 y 2024 y el Mundial de Catar 2022.