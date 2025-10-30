Panamá, 30 de octubre del 2025

    Copa Mundial Sub-17

    Jaime Heilbron
    Baja sensible para Panamá Sub-17: Altamirano queda fuera del Mundial
    Abraham Altamirano se perderá la Copa del Mundo Sub-17 que se celebrará en Catar. Cortesía/FPF

    La selección Sub-17 de Panamá sufrió un duro golpe esta mañana al ser notificada de que Abraham Altamirano, jugador del Club Atlético Independiente y una de las jóvenes promesas del fútbol nacional, no podrá participar en la Copa Mundial Sub-17, que se celebrará en Doha, Catar, durante el mes de noviembre.

    La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) informó en un comunicado publicado este jueves que Gerinaldo Martínez, médico de la federación, diagnosticó que Altamirano sufre una “afección músculo tendinosa (recto femoral derecho)”, lesión que requiere reposo deportivo y rehabilitación por varias semanas hasta su completa recuperación.

    Altamirano no viajó a Dubái con el resto de la delegación, que desde la semana pasada se encuentra en el país árabe realizando un campamento de preparación en vísperas del debut mundialista. El cuerpo técnico, sin embargo, esperó hasta el último minuto antes de tomar la decisión sobre su exclusión.

    El delantero Ángel James, del Sporting San Miguelito, fue elegido para reemplazar a Altamirano en la convocatoria. James viajará este jueves directamente a Catar, donde se unirá al grupo que actualmente se encuentra en Dubái y que está programado para viajar a Doha este sábado.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


