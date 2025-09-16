Panamá, 16 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Baker Mayfield firma el quinto arranque de 2-0 seguido de los Bucs

    EFE
    Baker Mayfield firma el quinto arranque de 2-0 seguido de los Bucs
    Baker Mayfield terminó el encuentro con 215 yardas lanzadas (25 de 38 en pases), con dos pases de anotación y sin interceptación alguna. Foto: Tomada de @NFL345

    El quarterback Baker Mayfield lideró este lunes a los Tampa Bay Buccaneers en un último drive espectacular que acabó con el touchdown del definitivo 20-19 en el campo de los Houston Texans, lo que entregó al equipo de Florida el quinto arranque con dos victorias de dos seguido en la NFL.

    Mayfield, en su octava temporada en la NFL, se confirmó como uno de los mejores ‘QB’ en los momentos decisivos de los partidos y terminó el encuentro con 215 yardas lanzadas (25 de 38 en pases), con dos pases de anotación y sin interceptación alguna.

    El ex de los Cleveland Browns también recorrió 33 yardas por tierra, con una gran jugada en el último drive que abrió el camino hacia la victoria.

    El touchdown decisivo lo anotó Rachad White con una carrera de dos yardas, para dar la vuelta al marcador en un choque muy físico jugado en el NRG Stadium.

    CJ Stroud, QB de los Texans, empezó de la mejor manera, con un pase de ‘TD’ de 29 yardas para Nico Collins, pero fue de más a menos. Terminó el partido con 207 yardas aéreas (13 de 24 en pases) y un pase de anotación, sin interceptaciones.

    Los Texans habían tomado ventaja en el luminoso 19-14 con una carrera de 25 yardas de Nick Chubb tras una larga serie de fallos por parte de ambos equipos.

    Pero no consiguieron frenar a Mayfield en el último drive, en el que también se jugó un cuarto down y diez yardas con éxito, para mantener con vida a sus Bucs.

    Para los Texans fue la segunda derrota de dos en esta campaña.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Representante de China para América Latina critica ‘injerencias externas’ y pide condiciones justas para inversiones en Panamá. Leer más
    • El cielo demanda talento: Panamá necesitará más de 4 mil trabajadores aeronáuticos en la próxima década. Leer más
    • La Presidencia destina $7.1 millones para ampliar y restaurar la villa diplomática. Leer más
    • Universidad en crisis: rector cobra $8,000, docentes sin pago y solo hay 123 estudiantes. Leer más
    • DGI encontró empresas grandes que facturaban solo la mitad de sus ventas para evadir impuestos. Leer más