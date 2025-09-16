Baker Mayfield firma el quinto arranque de 2-0 seguido de los Bucs

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El quarterback Baker Mayfield lideró este lunes a los Tampa Bay Buccaneers en un último drive espectacular que acabó con el touchdown del definitivo 20-19 en el campo de los Houston Texans, lo que entregó al equipo de Florida el quinto arranque con dos victorias de dos seguido en la NFL.

Mayfield, en su octava temporada en la NFL, se confirmó como uno de los mejores ‘QB’ en los momentos decisivos de los partidos y terminó el encuentro con 215 yardas lanzadas (25 de 38 en pases), con dos pases de anotación y sin interceptación alguna.

El ex de los Cleveland Browns también recorrió 33 yardas por tierra, con una gran jugada en el último drive que abrió el camino hacia la victoria.

After last night's game-winning TD with 6 seconds remaining, the @Buccaneers became the first team since the 1970 merger to score a game-winning TD in the final minute of each of their first two games of a season. pic.twitter.com/LwM7HPTiLg — NFL345 (@NFL345) September 16, 2025

El touchdown decisivo lo anotó Rachad White con una carrera de dos yardas, para dar la vuelta al marcador en un choque muy físico jugado en el NRG Stadium.

CJ Stroud, QB de los Texans, empezó de la mejor manera, con un pase de ‘TD’ de 29 yardas para Nico Collins, pero fue de más a menos. Terminó el partido con 207 yardas aéreas (13 de 24 en pases) y un pase de anotación, sin interceptaciones.

LOOK AT BAKER MAYFIELD pic.twitter.com/4lO9OX1JnL — Jon Gruden (@BarstoolGruden) September 16, 2025

Los Texans habían tomado ventaja en el luminoso 19-14 con una carrera de 25 yardas de Nick Chubb tras una larga serie de fallos por parte de ambos equipos.

Pero no consiguieron frenar a Mayfield en el último drive, en el que también se jugó un cuarto down y diez yardas con éxito, para mantener con vida a sus Bucs.

Para los Texans fue la segunda derrota de dos en esta campaña.