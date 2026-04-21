Balboa, San Agustín y ISP ganan en segunda fecha de LigaW

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La segunda jornada de la LigaW dejó triunfos clave, remontadas y empates vibrantes, con varios equipos posicionándose temprano en la pelea del torneo.

Este sábado pasado se celebró la segunda fecha de la LigaW, con la disputa de una jornada de cuatro partidos. Todos los enfrentamientos se llevaron a cabo en el Yappy Park de Paseo del Norte.

El primer partido de la jornada fue la victoria por 2-0 de las Balboa Dragons sobre las Green Panthers del Instituto Panamericano. Julio Olmos, en el minuto 9, y Paola Berdugo, en el 37, anotaron los goles.

La velada continuó con el duelo entre el Colegio San Agustín y las Águilas del Colegio Javier, que terminó con triunfo por 2-1 del San Agustín sobre las javerianas. Natalia Sofía Guerra Abadía abrió el marcador para el Javier en el minuto 15, pero goles de Andrea González en el 20 y Sara Palacios en el 50 propulsaron la remontada del San Agustín.

En el tercer duelo del día, las Fighting Owls de la Academia Interamericana igualaron 2-2 con las Jaguars del Metropolitan School. Nour El Rada, al minuto 9, y María De Oliveira, al 22, habían adelantado al MET, pero goles de Sofía Gamecho en el minuto 25 y Athena Parilli en el 43 permitieron que la AIP reaccionara y rescatara un empate.

El último enfrentamiento de la jornada fue victoria por la mínima de las Dolphins de la International School of Panama sobre las Spartans del Colegio La Salle. Emily Hoffman anotó el único gol del partido en el minuto 35.

Calendario de la tercera jornada

Este sábado, la LigaW volverá a la acción con la disputa de la tercera fecha en el Yappy Park. Los cuatro partidos se jugarán bajo la siguiente programación:

El Colegio de Panamá vs. Panamerican School – 8:30 a.m.

Metropolitan School vs. Colegio San Agustín – 9:30 a.m.

Colegio Brader vs. Colegio Real – 10:30 a.m.

Colegio La Salle vs. Instituto Panamericano – 11:30 a.m.