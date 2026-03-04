Balde estará un mes de baja y el Barça no precisa el tiempo de ausencia de Kounde

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Barcelona ha precisado la baja por un mes de Alejandro Balde, mientras que no ha determinado el periodo de recuperación de Jules Koundé, que, como su compañero, también sufrió una lesión en el bíceps femoral durante el partido copero ante el Atlético de Madrid de este martes.

Según ha comunicado el club, Balde presenta una lesión en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda que le mantendrá de baja durante cuatro semanas, después del resultado de unas pruebas médicas a las que se ha sometido este miércoles.

🚨⚠️ Barcelona confirm Alejandro Balde has suffered a distal hamstring (biceps femoris) injury in his left thigh.



His recovery will take approximately 4 weeks. pic.twitter.com/6AZff5B5WA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 4, 2026

Por lo que respecta a Koundé, el carrilero francés sufre una lesión el tercio medio del bíceps femoral de la pierna izquierda. En su caso el club no especifica el tiempo de baja.

🚨⚠️ Jules Koundé has an injury to the middle third of the biceps femoris in his left thigh.



His recovery will determine his availability but it will take weeks, Barcelona confirm. pic.twitter.com/K7oUAT7TN2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 4, 2026

Estos dos jugadores se suman a una lista de bajas por lesión en la que también se encuentran Frenkie de Jong, Pablo Paez Gavira ‘Gavi’ y Andreas Christensen. Se espera que Robert Lewandowski pueda estar disponible para el encuentro en San Mamés.