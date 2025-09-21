Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La cuenta regresiva ha comenzado. Este lunes 22 de septiembre se celebrará en París la esperada gala del Balón de Oro 2025, el evento más prestigioso del fútbol mundial que organiza la revista France Football.

La ceremonia tendrá lugar en el majestuoso Teatro Châtelet, ubicado en el corazón de la capital francesa, con inicio programado para las 3:00 p.m. (hora de Panamá

Será el momento de conocer al sucesor de Rodri Hernández, ganador en 2024, quien esta vez no figura entre los candidatos por la grave lesión que lo apartó de las canchas.

Entre los favoritos destacan el francés Ousmane Dembélé, líder del PSG que dominó Europa; Kylian Mbappé, goleador del Real Madrid en su primera temporada de blanco; y el joven prodigio español Lamine Yamal, que brilló con el Barcelona.

Los otros premios de la gala

Además del Balón de Oro masculino, la velada en París incluirá la entrega de otros reconocimientos que destacan a diferentes figuras del balompié:

Balón de Oro femenino , que premia a la mejor jugadora del mundo.

Trofeo Kopa , otorgado al mejor futbolista sub-21, con votación exclusiva de los exganadores del Balón de Oro.

Trofeo Yashin , que distingue al mejor portero de la temporada.

Premio Gerd Müller , para el máximo goleador del año.

Premio Sócrates , que reconoce iniciativas sociales y humanitarias impulsadas por futbolistas.

Club del Año, concedido a la institución con más jugadores nominados y mayor rendimiento colectivo.

El proceso de votación

La elección del ganador corre a cargo de 100 periodistas de los 100 países mejor clasificados en el ranking FIFA, quienes entregan una lista de cinco jugadores en orden de preferencia. Panamá estará representado por Humberto Cornejo, periodista de La Prensa, encargado de emitir el voto nacional.

¿Dónde ver la gala en vivo?

Según UEFA, la gala se podrá ver en Panamá a través del canal de YouTube de Claro Sports.

La lista completa de los 30 nominados al Balón de Oro 2025

Lamine Yamal (España) – Barcelona

Pedri (España) – Barcelona

Fabián Ruiz (España) – PSG

Raphinha (Brasil) – Barcelona

Robert Lewandowski (Polonia) – Barcelona

Vinicius (Brasil) – Real Madrid

Kylian Mbappé (Francia) – Real Madrid

Jude Bellingham (Inglaterra) – Real Madrid

Achraf Hakimi (Marruecos) – PSG

Desiré Doué (Francia) – PSG

Gianluigi Donnarumma (Italia) – PSG

João Neves (Portugal) – PSG

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) – PSG

Nuno Mendes (Portugal) – PSG

Ousmane Dembélé (Francia) – PSG

Vitinha (Portugal) – PSG

Alexis Mac Allister (Argentina) – Liverpool

Mohammed Salah (Egipto) – Liverpool

Virgil Van Dijk (Holanda) – Liverpool

Denzel Dumfries (Países Bajos) – Inter

Lautaro Martínez (Argentina) – Inter

Michael Olise (Francia) – Bayern Múnich

Harry Kane (Inglaterra) – Bayern Múnich

Cole Palmer (Inglaterra) – Chelsea

Declan Rice (Inglaterra) – Arsenal

Erling Haaland (Noruega) – Manchester City

Florian Wirtz (Alemania) – Bayer Leverkusen

Scott McTominay (Escocia) – Nápoles

Serhou Guirassy (Guinea) – Dortmund

Viktor Gyökeres (Suecia) – Arsenal



