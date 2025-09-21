Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos

La cuenta regresiva ha comenzado. Este lunes 22 de septiembre se celebrará en París la esperada gala del Balón de Oro 2025, el evento más prestigioso del fútbol mundial que organiza la revista France Football.
La ceremonia tendrá lugar en el majestuoso Teatro Châtelet, ubicado en el corazón de la capital francesa, con inicio programado para las 3:00 p.m. (hora de Panamá
Será el momento de conocer al sucesor de Rodri Hernández, ganador en 2024, quien esta vez no figura entre los candidatos por la grave lesión que lo apartó de las canchas.
Entre los favoritos destacan el francés Ousmane Dembélé, líder del PSG que dominó Europa; Kylian Mbappé, goleador del Real Madrid en su primera temporada de blanco; y el joven prodigio español Lamine Yamal, que brilló con el Barcelona.
Los otros premios de la gala
Además del Balón de Oro masculino, la velada en París incluirá la entrega de otros reconocimientos que destacan a diferentes figuras del balompié:
Balón de Oro femenino, que premia a la mejor jugadora del mundo.
Trofeo Kopa, otorgado al mejor futbolista sub-21, con votación exclusiva de los exganadores del Balón de Oro.
Trofeo Yashin, que distingue al mejor portero de la temporada.
Premio Gerd Müller, para el máximo goleador del año.
Premio Sócrates, que reconoce iniciativas sociales y humanitarias impulsadas por futbolistas.
Club del Año, concedido a la institución con más jugadores nominados y mayor rendimiento colectivo.
El proceso de votación
La elección del ganador corre a cargo de 100 periodistas de los 100 países mejor clasificados en el ranking FIFA, quienes entregan una lista de cinco jugadores en orden de preferencia. Panamá estará representado por Humberto Cornejo, periodista de La Prensa, encargado de emitir el voto nacional.
¿Dónde ver la gala en vivo?
Según UEFA, la gala se podrá ver en Panamá a través del canal de YouTube de Claro Sports.
La lista completa de los 30 nominados al Balón de Oro 2025
Lamine Yamal (España) – Barcelona
Pedri (España) – Barcelona
Fabián Ruiz (España) – PSG
Raphinha (Brasil) – Barcelona
Robert Lewandowski (Polonia) – Barcelona
Vinicius (Brasil) – Real Madrid
Kylian Mbappé (Francia) – Real Madrid
Jude Bellingham (Inglaterra) – Real Madrid
Achraf Hakimi (Marruecos) – PSG
Desiré Doué (Francia) – PSG
Gianluigi Donnarumma (Italia) – PSG
João Neves (Portugal) – PSG
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) – PSG
Nuno Mendes (Portugal) – PSG
Ousmane Dembélé (Francia) – PSG
Vitinha (Portugal) – PSG
Alexis Mac Allister (Argentina) – Liverpool
Mohammed Salah (Egipto) – Liverpool
Virgil Van Dijk (Holanda) – Liverpool
Denzel Dumfries (Países Bajos) – Inter
Lautaro Martínez (Argentina) – Inter
Michael Olise (Francia) – Bayern Múnich
Harry Kane (Inglaterra) – Bayern Múnich
Cole Palmer (Inglaterra) – Chelsea
Declan Rice (Inglaterra) – Arsenal
Erling Haaland (Noruega) – Manchester City
Florian Wirtz (Alemania) – Bayer Leverkusen
Scott McTominay (Escocia) – Nápoles
Serhou Guirassy (Guinea) – Dortmund
Viktor Gyökeres (Suecia) – Arsenal