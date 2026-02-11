Baloy: ‘Sabíamos que nos jugábamos el pase a nuestro quinto Mundial, no íbamos a depender de un empate’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El entrenador reconoció el apoyo recibido por parte de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y afirmó que espera seguir contando con ese respaldo en los meses de preparación previos a la participación del equipo en el torneo.

El entrenador de la Selección Sub-17 de Panamá, Felipe Baloy, destacó el ordenamiento táctico del equipo y el trabajo ejemplar de jugadores como Estevis López y Thiago Chalmers en el Premundial Sub-17 disputado en el estadio Rommel Fernández.

Esta reacción surge tras la victoria de la noche del martes 10 de febrero 4-1 ante Nicaragua, que selló la clasificación a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

“Sabíamos que nos jugábamos el pase al Mundial; no íbamos a depender de un empate”, aseguró Baloy, quien aplaudió el esfuerzo y la disposición de sus jugadores.

“A pesar del poco tiempo, siempre estuvieron disponibles y con ganas de hacer lo que nosotros les pedíamos”, reconoció el técnico.

Baloy envió un mensaje a los equipos locales, señalando que muchos de los jugadores necesitan oportunidades en la Liga Prom y que algunos incluso tienen la capacidad y la calidad para jugar en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

“Yo creo que es importante que los clubes también apoyen la preparación de estos chicos”, indicó el D.T.

Panamá selló su clasificación a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 con victoria 4-1 sobre Nicaragua. 10 de febrero 2026. LP/Carlos Vidal-Endara

“Esperemos que la Federación nos ayude y esté de acuerdo con todo lo que le vamos a plantear para que esta selección se prepare y tenga esos amistosos de calidad que necesita para ir a competir a un Mundial”, expresó el seleccionador de la ‘Rojita’.

Estevis López, mediocampista y capitán que disputará su segunda Copa del Mundo en categorías inferiores, admitió que la actuación contundente en el Premundial Sub-17 genera grandes expectativas.

“Se esperan muchas cosas de nosotros. Desde la primera vez que entrené con estos chicos vi mucha hambre”, señaló el número 10 de la selección.

El volante Lucas Norte, acostumbrado a jugar en roles más ofensivos, fue determinante como mediocampista de contención, y agradeció la confianza que le depositó el entrenador.

“Juego donde él me necesite, donde lo necesite el equipo y, más que nada, esta selección, que para mí es un orgullo representarla”, comentó el futbolista, quien aseguró que jugaría incluso de lateral derecho o de central en el Mundial si fuese necesario.

“Daría todo por el escudo”, manifestó Norte.

Panamá participará por quinta vez en una Copa del Mundo Sub-17, tras sus participaciones en México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013 y Singapur 2023. La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 se disputará en noviembre de este año.