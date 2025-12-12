Baloy y De Gracia valoran el proceso tras la final Sub-19

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol sub-19 de Panamá cayó por penales ante Costa Rica este jueves 11 de diciembre tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario. Panamá terminó el torneo invicto y sin recibir un solo gol.

Tras finalizar el partido, el exmundialista y autor del primer gol de Panamá en una Copa del Mundo, Felipe Baloy, compartió sus impresiones respecto al desempeño del equipo durante el transcurso del torneo.

“Totalmente positiva. Totalmente positiva”, señaló.

“Si bien queríamos, obviamente, ganar el torneo, hoy lastimosamente bueno no se pudo. Vieron que el rendimiento del equipo, el funcionamiento del equipo fue muy bueno. Del primer partido a este partido yo creo que el funcionamiento fue creciendo, los jugadores fueron creciendo. Y nos vamos con eso. Es un proceso que creo yo que independiente de quien esté, yo creo que inicia muy bien, con jugadores con mucha capacidad. Y bueno, esperemos que se les siga dando continuidad a esos jugadores y que esos jugadores puedan seguir creciendo y teniendo actividad a un nivel importante para que ese proceso se mantenga con este nivel de juego”, concluyó.

Este es el segundo torneo en los últimos dos meses en el que Baloy lleva a una selección de categorías menores panameña a disputar la final. En octubre, lideró a la selección sub-20 a cosechar la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos celebrados en Guatemala.

Klissman De Gracia, mediocampista de la selección y del Veraguas United, destacó el esfuerzo del grupo y felicitó a Costa Rica por el título conseguido.

“Los muchachos, un trabajo espectacular”, destacó De Gracia. “Fue un torneo que está muy encima, no se descansaba muy bien, pero hicimos buen trabajo, muy buen sacrificio, muy buen esfuerzo. Costa Rica, felicitarlos, es un gran rival. Como se dice, como dice el panameño, estos son los partidos donde se demuestra quién es quién y hoy les tocó a ellos ganar. Seguiremos trabajando para lo que se viene más adelante”, compartió.

De Gracia también expresó la necesidad de ver las derrotas como un aprendizaje y un llamado a seguir esforzándose por mejorar para conseguir los objetivos a futuro.

“Como yo les decía a los muchachos hay que aprender a aceptar las injusticias con mucha humildad, con mucha fe”, señaló De Gracia. “Ahora solo queda descansar y seguir trabajando cada uno en su club,” continuó.

De Gracia, quien completó su primera temporada formando parte del primer equipo del Veraguas United de la Liga Panameña de Fútbol, también compartió algunas palabras respecto a la campaña.

“Bueno, primeramente, agradecerle a Dios por esa oportunidad en la LPF”, dijo. “Al profe Soto, que es un profe que ahora mismo ya no sigue con el club, con Veraguas, pero siempre estaré agradecido con él, porque solo Dios y yo sabemos cuánto hemos trabajado para eso. Trabajé con mucha humildad y bueno el profe me dio la oportunidad. Gracias a eso, que venía haciendo las cosas bien, hoy en día estoy aquí”, cerró.

En esta temporada de la LPF, De Gracia jugó 591 minutos en ocho partidos, iniciando como titular en siete de ellos.

Este Torneo Uncaf FIFA Forward Sub-19 fue el primer paso de la preparación para la Copa Mundial Sub-20 de Fútbol 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán.