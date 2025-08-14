Banco LAFISE Panamá renueva por segundo año consecutivo su patrocinio con el joven piloto Gianmatteo Rousseau

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Banco LAFISE Panamá se complace en anunciar la renovación oficial de su patrocinio con el joven piloto de karting Gianmatteo Rousseau, una de las promesas más destacadas del automovilismo deportivo en la región.

Con tan solo 13 años, Gianmatteo ha demostrado un desempeño excepcional en la pista, posicionándose como un referente del deporte motor juvenil. Su talento, disciplina y compromiso reflejan los valores que promueve Banco LAFISE: excelencia, trabajo en equipo y visión de futuro.

La renovación de este patrocinio reafirma el compromiso de la institución con el impulso al talento joven de Panamá y el desarrollo deportivo, apostando por historias de superación que inspiran a nuevas generaciones.

“Creemos firmemente en el poder transformador del deporte y en el impacto que tiene en la formación de líderes desde temprana edad. Acompañar a Gianmatteo en este camino es un orgullo para Banco LAFISE Panamá, porque representa el talento, la determinación y el espíritu de progreso que queremos ver en nuestra juventud,” afirmó Patricia Planells, Gerente General de Banco LAFISE Panamá.

Por su parte, Gianmatteo expresó: “La velocidad está en nuestro ADN, igual que el compromiso, la disciplina y el trabajo en equipo. Estos valores, que compartimos con Banco LAFISE, me inspiran todos los días.”Banco LAFISE Panamá continuará apoyando iniciativas que promuevan el desarrollo integral de la juventud panameña, reafirmando su compromiso con el crecimiento del país a través del deporte sin fronteras y otras acciones que generan impacto positivo en la comunidad.

Acerca de Banco LAFISE Panamá

Banco LAFISE Panamá forma parte de Latin American Financial Services (LAFISE), un grupo financiero moderno y diversificado con presencia en 11 países. Fundado en 1985, el Grupo LAFISE celebra en 2025 su 40 aniversario, conmemorando cuatro décadas de crecimiento sostenido, innovación financiera y soluciones sin fronteras.

Comprometido con el desarrollo económico y social de la región, Banco LAFISE Panamá continúa apoyando iniciativas que promueven el talento nacional y fortalecen el vínculo con las comunidades a las que sirve.