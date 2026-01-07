Barça aplasta al Athletic y firma la mayor goleada en Arabia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con Pedri como guía, el Barcelona goleó 5-0 al Athletic y firmó la mayor paliza de la Supercopa en Arabia, avanzando con autoridad a la final.

Sin Lamine Yamal de inicio, al no estar al 100 %, y jugando los últimos 20 minutos, pero con Pedri guiando el fútbol de un Barça que firmó la mayor goleada de la Supercopa de España en las seis ediciones disputadas en Arabia Saudí, el equipo de Hansi Flick se impuso (5-0) a un Athletic endeble en defensa.

El Athletic Club, sin Nico Williams por “pequeñas molestias”, empezó con energía. Tres saques de esquina en dos minutos, con Robert Navarro empujando desde el costado izquierdo y Oihan Sancet teniendo en sus botas la primera ocasión con peligro del encuentro para el equipo vasco, pero el disparo en el minuto 9 le salió blando a las manos de Joan García.

Ferran Torres of Barcelona celebrates scoring the 1-0 goal during the Spanish Super Cup semi final between Barcelona and Athletic Club in Jeddah, Saudi Arabia, 07 January 2026. (Arabia Saudita) EFE/EPA/STR

Y hasta ahí llegó un Athletic Club, pitado por la mayor parte de la afición local que se dio cita en el Alinma Stadium de Yeda y que no se llenó para la semifinal: 50.141 espectadores de 60.000 posibles. El público saudí tenía claro a su equipo favorito. Y también a su jugador: Pedri.

Aclamado cada vez que tocaba el balón, por sus botas empezó el dominio del Barça. Él inició las dos grandes ocasiones de los azulgrana —y finalizó la primera, sin éxito—, pero los disparos fueron detenidos con facilidad por un Unai Simón cuya noche fue a peor.

Fermin Lopez of Barcelona (C) celebrates with his teammates after scoring the 2-0 goal during the Spanish Super Cup semi final between Barcelona and Athletic Club in Jeddah, Saudi Arabia, 07 January 2026. (Arabia Saudita) EFE/EPA/STR

Del minuto 22 al 38, el FC Barcelona finiquitó la semifinal. Cuatro goles encajados por el Athletic en seis minutos dejaron sin emoción un partido que ya de por sí tenía ritmo lento.

Ferran Torres dio la razón a su entrenador, que volvió a apostar por él en lugar de Robert Lewandowski, en su segundo partido como suplente. Anotó Ferran su 14º gol de la temporada. Protestó el Athletic Club una falta en el inicio de la jugada, señalada por el colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos de Berenguer sobre Raphinha. Protestas infructuosas.

Roony Bardghji of Barcelona (L) celebrates scoring the 3-0 goal during the Spanish Super Cup semi final between Barcelona and Athletic Club in Jeddah, Saudi Arabia, 07 January 2026. (Arabia Saudita) EFE/EPA/STR

Gol legal para un Barcelona que encontró el segundo en el minuto 30 en una conexión Pedri-Raphinha en banda izquierda que culminó Fermín con un disparo potente al segundo palo, sin oposición defensiva y con Unai Simón fuera de sitio.

El peor momento para Unai Simón llegó en el minuto 34, cuando un disparo de Roony Bardghji, elegido por Flick para ocupar el lugar de Lamine Yamal, se le coló por debajo de los brazos.

Tampoco estuvo acertado el guardameta en el cuarto gol, cuando en el minuto 38 Raphinha dejó atrás a Areso y disparó fuerte al palo corto. Joan García, en la portería opuesta, apretaba por un hueco en la selección española.

Raphinha of Barcelona celebrates scoring the 4-0 goal during the Spanish Super Cup semi final between Barcelona and Athletic Club in Jeddah, Saudi Arabia, 07 January 2026. (Arabia Saudita) EFE/EPA/STR

El 4-0, mismo resultado que el duelo liguero del 22 de noviembre, dejó la semifinal sentenciada. El Barça atisbando la final y el Athletic despidiéndose de su opción más cercana de título en una temporada exigente para los de Ernesto Valverde.

El colmillo del Barça no se quedó en el vestuario. Raphinha puso el quinto en el minuto 52 culminando una jugada de rechaces dentro del área. Todo de cara para los azulgrana.

Valverde agotó los cambios y Flick dio descanso a sus piezas clave, mientras Lamine Yamal disputó los últimos 20 minutos. En el 78, Unai Gómez tuvo un mano a mano intrascendente que mandó fuera ante Joan García.

Los jugadores del FC Barcelona celebran el quinto gol del equipo blaugrana durante el partido de la Supercopa de España que disputan el FC Barcelona y el Athletic Club, este miércoles en el estadio Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport, en Yeda. EFE/ Kai Forsterling

Ficha técnica:

5 - Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde (Gerard Martín, m.64); De Jong (Marc Bernal, m.64), Pedri (Dani Olmo, m.72), Fermín; Roony Bardghji (Lamine Yamal, m.72), Ferrán y Raphinha (Rashford, m.64).

0 - Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro Lekue, m.57); Jauregizar, Rego (Selton Sánchez, m.61); Berenguer, Ohian Sancet (Galarreta, m.55), Robert Navarro (Unai Gómez, m.55); e Iñaki Williams (Guruzeta, m.55).

Goles: 1-0, m.22: Ferran Torres; 2-0, m.30: Fermín; 3-0: m.34: Roony Bardghji; 4-0, m.38: Raphinha; 5-0, m.52: Raphinha.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité Castilla-La Mancha). Sin amonestados.

Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España disputado en Yeda (Arabia Saudí), en el Alinma Stadium ante 50.141 espectadores.