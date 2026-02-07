Panamá, 07 de febrero del 2026

    Fútbol

    Barcelona suma otra victoria en el Camp Nou con 3-0 ante el Mallorca

    Goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal, y Marc Bernal sellaron la victoria en casa.

    Carlos Vidal Endara
    Los jugadores del Barcelona Lamine Yamal y Robert Lewandowski en el banquillo tras ser sustituidos durante el partido de La Liga entre el Barcelona y el Mallorca, este sábado en el Camp Nou. Foto: EFE

    El Barcelona sumó otros 3 puntos en su búsqueda del título de la LaLiga EA Sports con una victoria ante el Real Mallorca 3-0 en el Spotify Camp Nou.

    Goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal, y Marc Bernal sellaron la victoria en casa, manteniendo el liderato de la tabla con 58 puntos, cuatro arriba del Real Madrid que jugará mañana domingo contra el Valencia en el estadio Mestalla.

    El equipo de Hansi Flick fue asertivo, aprovechando la primera oportunidad frente al arco para abrir el marcador antes de culminar la primera mitad. El Mallorca tuvo ocasiones claras, pero no supo concretar, y la línea de cinco propuesta por su técnico Jagoba Arrasate no pudo contener el ataque blaugrana.

    Con esta victoria, el Barcelona ahora tendrá casi una semana para concentrarse en preparar el partido de ida de la semifinal por la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano el próximo viernes.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


