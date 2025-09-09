Bárcenas: ‘Es un golpe de humildad para nosotros’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección de Panamá dejó escapar la victoria en casa y terminó igualando 1-1 frente a Guatemala en el estadio Rommel Fernández, un resultado que complica sus aspiraciones en la clasificación mundialista. Tras el partido, Edgar Yoel Bárcenas reconoció que el vestuario se marchó con sentimientos de frustración.

“La verdad que la noche es triste, la noche es muy decepcionante para nosotros, sabemos que se complica, se complica un poco”, señaló el volante colonense. “Si es cierto que tenemos los dos partidos en la fecha de octubre directo, que si lo ganamos nos ponemos otra vez arriba y con la chance de ir directo”.

Bárcenas subrayó que la selección mostró resiliencia, pero no consiguió ser contundente frente al arco rival. “Lo normal era que ganáramos el partido, la verdad. El tema de que no la metimos… pues no la metemos. Un gol que ellos se encuentran al final te cambia el partido. Nosotros metimos un gol rápido pero no se nos pudo dar el 2-1”, expresó.

El jugador del Mazatlán también hizo una autocrítica sobre su rendimiento individual. “No te voy a mentir, la verdad que me costó en el segundo tiempo, yo creo que se notó, muchas fallas de pases, cosas que por ahí no me suelen pasar. En el primer tiempo sí estuve mucho más preciso, más intenso, y por eso el profe me sacó, seguro lo vio. Tal vez me falta ese poquito extra para poder competir los 90 minutos”.

Consultado sobre el estado de la cancha, Bárcenas admitió que la lluvia complicó el desarrollo del partido. “El campo sí, estaba hablando, viste que a veces nos resbalábamos, pero no hay excusa, al final era para los dos y nosotros pues somos en casa, lo conocemos mejor. Casi la mayoría de los compañeros se los cambió para el segundo tiempo, pero al final no entraban los goles”.

Pese al resultado, el jugador envió un mensaje de unión y humildad.

“Ahora tenemos que estar todos unidos. Es un golpe para nosotros de humildad. Hay que ir bajito, como siempre lo hemos hecho, y trabajar porque tenemos material para darle vuelta a esto”.

Panamá volverá a la acción en octubre, cuando visite a El Salvador y luego reciba a Surinam, partidos que serán decisivos en su camino hacia el Mundial de 2026.