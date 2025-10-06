Bárcenas: ‘Ya conocemos al Bolillo, sabemos cuál es su filosofía y cómo maneja los grupos’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá cumplió este lunes su segundo día de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, con la mirada puesta en el partido del próximo viernes 10 de octubre en el estadio Cuscatlán de San Salvador (8:00 p.m.), por la tercera jornada de la fase final de las eliminatorias mundialistas rumbo a 2026.

La sesión vespertina estuvo marcada por la presencia de la lluvia, que acompañó a los jugadores desde el inicio del trabajo en cancha. Pese a ello, el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen mantuvo la planificación, enfocándose en ejercicios de intensidad y circuitos de presión.

La principal novedad fue la incorporación de cinco futbolistas al grupo: Aníbal Godoy (San Diego FC), Ismael Díaz (León), Jorge Gutiérrez (La Guaira), Cristian Martínez (Hapoel Ironi Kiryat Shmona) y Michael Amir Murillo (Olympique de Marsella).

Con estas llegadas, Panamá ya cuenta con 16 de los 24 convocados, y se espera completar la plantilla entre martes y miércoles antes del viaje en vuelo charter a El Salvador programado para el jueves.

La voz de Bárcenas

Uno de los protagonistas de la jornada fue Édgar Yoel Bárcenas, quien atendió a los medios al finalizar la práctica. El volante ofensivo del Mazatlán FC, que cumplirá 32 años el próximo 23 de octubre, vive su undécimo año con la camiseta nacional tras debutar en agosto de 2014 en un amistoso frente a Perú, bajo la dirección del colombiano Hernán Darío Gómez.

Con 96 partidos y ocho goles en su cuenta personal, Bárcenas dejó claro que el grupo afronta la cita en el Cuscatlán con determinación.

“Siempre que venimos a la selección lo hacemos con la mentalidad de ganar, sea eliminatoria, Copa América o amistoso. Pero ahora el contexto es distinto: sabemos que estamos en la cuerda floja y que tenemos que ganar sí o sí. Queremos sacar los seis puntos en esta ventana de octubre”, expresó.

El jugador reconoció que el rendimiento colectivo en la pasada doble fecha de septiembre dejó sensaciones encontradas.

“En funcionamiento estuvimos bien, pero nos faltó el gol. Y al final el fútbol se gana con goles. Si metemos lo que nos faltó en septiembre, estoy seguro de que estaremos más cerca de ganar”, apuntó.

El reencuentro con Bolillo

Bárcenas también se refirió al hecho de enfrentar a El Salvador dirigido por Hernán Darío “Bolillo” Gómez, el técnico que le dio la oportunidad de estrenarse con la selección mayor hace más de una década.

“Ya conocemos al Bolillo, sabemos cuál es su filosofía y cómo maneja los grupos. Eso puede darle una ventaja, pero esto es fútbol y depende de nosotros. Le tengo mucho cariño porque me hizo debutar, pero el viernes cada uno va a defender lo suyo”, comentó.

El mediocampista recalcó que la clave pasará por mantener la calma y transmitir seguridad a los más jóvenes del plantel.

“Todavía no se ha perdido nada. Vamos a enfrentar a los dos rivales que están arriba nuestro y tenemos la posibilidad de darle vuelta a la tabla. Yo lo que trato de transmitir es tranquilidad y confianza de que podemos estar primeros si hacemos las cosas bien”, explicó.

La racha en el Cuscatlán

El viaje del jueves llevará a Panamá a un escenario que hasta ahora ha sido esquivo. La selección panameña acumula seis derrotas en igual número de visitas a El Salvador por eliminatorias mundialistas, incluyendo la más reciente en 2021, cuando cayó 1-0.

Para Bárcenas, sin embargo, las estadísticas están hechas para romperse.

“Me voy a quedar con que el séptimo va a ser el partido que vamos a ganar. Tenemos que creerlo y trabajarlo en la cancha”, dijo con firmeza.