Naser sorprende a todos y gana oro en los 400 metros del Mundial

La bareiní Salwa Eid Naser se proclamó campeona de los 400 metros femeninos en el Mundial de atletismo de Doha, sorprendiendo así este jueves a la favorita bahameña Shaunae Miller-Uibo.

Naser terminó con un crono de 48.14, el mejor resultado de lo que va de 2019, mientras que Miller-Uibo fue plata con 48.37, un nuevo récord continental, que no le bastó para lograr su primer oro mundial. El bronce fue para la jamaicana Shericka Jackson (49.47).

A sus 21 años, Naser logró el mayor éxito hasta ahora en su carrera, superando la plata en esa distancia en el Mundial de Londres 2017.

En Doha 2019 suma su segundo metal, tras el bronce logrado con el relevo 4x400 metros mixto.

Salwa Eid Naser 🇧🇭 wins #WorldAthleticsChamps 400m 🥇 in 48.14 – the fastest time in over 30 years. pic.twitter.com/ovnN6KQ7vk