Batalla de estrategas: Christiansen y Pochettino medirán fuerzas en Austin

Los oncenos de Panamá y Estados Unidos volverán a topar fuerzas el próximo 12 de octubre en un partido amistoso, pero también representa el primer choque entre los estrategas Thomas Christiansen y Mauricio Pochettino.

Pochettino fue anunciado el 10 de septiembre como director en sustitución de Gregg Berhalter, quien fue destituido tras la prematura eliminación en la Copa América 2024. La llegada del técnico argentino es en busca de un salto de calidad para la Copa del Mundo, que organizarán junto a México y Canadá.

En su presentación, Pochettino, de 52 años, expresó que su equipo estadounidense jugará con un esquema de 4-2-3-1 y 4-3-3.

El entrenador llega con una carrera de 15 años, teniendo la oportunidad de dirigir a equipos como el Espaynol de Barcelona (2009-2012), Southampton (2013-2014), Tottenham (2014-2019), París Saint-Germain (2021-2022) y Chelsea (2023-2024).

En esta faceta de su carrera deportiva, Pochettino conquistó el título de la Ligue 1, una Copa de Francia y la Supercopa de Francia, además fue subcampeón de la Liga de Campeones en 2019.

