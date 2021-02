Bayern Múnich se exhibe y roza los cuartos de final, Chelsea sorprende al Atlético

Liga de Campeones

Defensor del título, el Bayern Múnich prácticamente selló su pase a cuartos de final al derrotar 4-1 al Lazio, este martes en la ida de octavos de la Liga de Campeones, mientras que el Chelsea sorprendió 1-0 al Atlético de Madrid, que jugó como local en Bucarest debido a la pandemia.

Campeones del ‘sextuple’ (Liga-Copa-Champions-Supercopa de Alemania-Supercopa de Europa-Mundial de Clubes), los bávaros llevaron a 18 su racha de partidos sin perder en la competición reina (17 triunfos, 1 empate), un récord absoluto.

Pero dos partidos consecutivos sin victoria en la Bundesliga habían hecho sonar la alarma en la capital bávara.

Además el equipo dirigido por Hansi Flick llegaba a Italia lastrado por las bajas por coronavirus o lesión (Benjamin Pavard y Thomas Muller, positivos, están en cuarentena; Serge Gnabry, Corentin Tolisso y Douglas Costa lesionados).

El cargado calendario, incluido el viaje a mediados febrero para ganar el Mundial de Clubes, también parecía pesar en las piernas de los jugadores.

Fue sonar el himno de la Champions y el campeón sacudió dudas con una goleada que le deja prácticamente entre los ocho mejores. Marcaron Robert Lewandowski (minuto 9), el talento de 17 años Jamal Musiala (24), Leroy Sané (42) y Francesco Acerbi en propia puerta (47).

“Hemos cometido errores técnicos, fallado pases. Contra un equipo tan fuerte, cuando cometes estos errores te castigan, es así”, señaló el arquero español de la Lazio Pepe Reina.

Solvente en defensa, rápido y combinativo en ataque, el Bayern Múnich fue superior a una Lazio muy tierna que necesitará más que un milagro en Múnich el 17 de marzo para tumbar al vigente campeón.

“Hemos completado una gran prestación colectiva. Queríamos meterles presión, tuvmos ocasiones, marcamos goles... Estamos muy satisfechos, la Champions es muy especial para los jugadores, hemos visto que estaban preparados”, señaló Flick.

TRIUNFO DE CHELSEA

A la misma hora en Bucarest, donde se disputó el Atlético-Chelsea al no poder jugarse en Madrid por las restricciones impuestas a los viajeros procedentes del Reino Unido por la pandemia, saltó la sorpresa.

Líder de la Liga, aunque ha perdido fuelle en sus últimos partidos, el Atlético partía como favorito en su eliminatoria ante el Chelsea.

Pero el equipo dirigido por Diego Simeone dejó la iniciativa a su rival y acabó pagando su conservadurismo.

Un gol de chilena del delantero francés de los ‘blues’ (69), validado por el videoarbitraje tras unos momentos de suspense, da ventaja al equipo inglés.

“Es el tipo de gesto que me gusta, tuve un poco de suerte, el defensa no viene, estoy por delante. Durante la verificación del VAR le decía a Mason (Munt): ‘Si me rechazan el gol, te culpo’, porque la toca justo antes. Es increíble para mí y para el equipo”, dijo el campeón mundial con Francia.

“Fue un partido complicado, no pudimos aprovechar nuestras ocasiones. En la vuelta solo nos queda ganar”, reconoció el capitán rojiblanco Koke.

Un muro de cinco y hasta seis hombres, por momentos, esperaba cada acercamiento de los ‘blues’, que no lograron hacer ninguna ocasión clara de gol en la primera parte.

En cambio el Atlético rozó el gol en una gran oportunidad apenas comenzado el partido cuando Saúl Ñíguez robó un balón en boca de gol al portero Edouard Mendy que se le fue largo (2).

Al cuarto de hora, Luis Suárez metió un balón desde la línea de fondo que se paseó por la línea de gol sin que Lemar llegara (14).

El delantero uruguayo tampoco logró rematar prácticamente en el palo un pase desde la derecha (42). El mejor goleador de la Liga española junto con Leo Messi sigue sin poder estrenar su casillero en la Champions, donde aún no ha marcado esta temporada.

Los duelos de ida de octavos de Champions se completan el miércoles con el Atalanta-Real Madrid y el Borussia Mönchengladbach-Manchester City.