    Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III

    EFE
    David Beckham fue condecorado y nombrado caballero por el rey Carlos III. Captura de Twitter

    David Beckham, exjugador del Manchester United y del Real Madrid, entre otros, y de la selección inglesa, ha sido coronado caballero por el rey Carlos III este martes por sus servicios al fútbol y a la sociedad británica.

    El exfutbolista de 50 años fue nominado en la lista de honores del rey las navidades pasadas y fue declarado caballero, es decir que portará el Sir, en una ceremonia celebrada este martes en Berkshire (Inglaterra).

    “No podría estar más orgulloso de eso. La gente sabe lo patriótico que soy y lo mucho que amo a mi país. Siempre he dicho lo importante que es la monarquía para mi familia. He tenido mucha suerte durante mi vida de viajar alrededor del mundo y toda la gente quería preguntarme sobre nuestra monarquía. Eso me da mucho orgullo”, dijo Beckham.

    Criado en la cantera del Manchester United, Beckham estuvo once años antes de marcharse en 2003 al Real Madrid tras haber ganado varias Premier League y una Champions League. No pudo replicar el éxito del United con los ‘blancos’, con los que solo ganó una liga española en los cuatro años que estuvo, pero dejó un gran impacto en la capital madrileña antes de irse al LA Galaxy.

    Durante su estancia en Los Angeles, Beckham vivió dos cesiones en el Milan y una en el Paris Saint Germain hasta que finalizó su carrera en 2013 y se convirtió en propietario de una franquicia de la MLS, el actual Inter de Miami, que cuenta en sus filas con Leo Messi y Luis Suárez.

    A nivel internacional, Beckham jugó 115 partidos con Inglaterra, fue capitán durante seis años y disputó dos Copas del Mundo y dos Eurocopas.

    Sir David beckham y su esposa Victoria Beckham.

    Fuera de los terrenos de juego, además de por su faceta de modelo, a Beckham se le ha conocido por sus acciones caritativas, siendo embajador de Unicef desde 2005.

    EFE

    Agencia de noticias

