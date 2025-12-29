Béisbol Juvenil 2026: Calendario, formato, refuerzos y datos claves

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 inicia este sábado 3 de enero y con ello se reactiva una de las competencias deportivas de mayor arraigo en el país. En su edición número 57, el torneo reúne nuevamente a 12 provincias que durante cerca de dos meses competirán por uno de los trofeos más deseados del calendario nacional.

Los detalles del certamen fueron presentados este lunes en conferencia de prensa, donde se confirmaron aspectos deportivos, logísticos y administrativos de un campeonato que mantiene su estructura, pero que también llega con ajustes importantes en el calendario y en las sedes.

El torneo se jugará bajo el sistema de todos contra todos, con dos vueltas en la ronda regular. Posteriormente se disputará la segunda ronda, las series semifinales y la serie final, todas pactadas al mejor de siete partidos.

Coclé ganó la serie final del Béisbol Juvenil 2025 en cinco partidos sobre Chiriquí. Archivo

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 se juega en honor a tres figuras históricas del béisbol coclesano: David Rivas, Darío Agrazal y Benjamín Salamín, reconocimiento que refuerza el vínculo entre el certamen juvenil y la memoria deportiva del país.

Cada equipo podrá contar con cuatro peloteros nacidos entre 2006 y 2007, distribuidos en dos jugadores de cuadro y dos lanzadores. Además, se mantiene la figura de los refuerzos provenientes de provincias eliminadas, disponibles tanto para la serie de ocho como para las semifinales. Para el orden de escogencia se llevará a cabo un sorteo tras la culminación de la fase previa.

Ajustes

Uno de los puntos centrales fue la modificación del calendario hasta el 19 de enero, debido a que a partir del día 20 se permitirá nuevamente la utilización del estadio nacional Rod Carew. Esta situación obligó a reajustar sedes para varios equipos en las primeras semanas del torneo.

Con los cambios, Panamá Metro disputará siete partidos en el estadio Juan Demóstenes Arosemena de Curundú y cuatro en el Rod Carew. Colón tendrá siete encuentros en el Justino Salinas de La Chorrera, tres en el Rod Carew y uno en el Juan Demóstenes Arosemena. Panamá Oeste jugará siete partidos en el estadio Mariano Rivera y cuatro en el Justino “Gato Brujo” Salinas.

Miguel Ordóñez, director de Pandeportes, explicó que en el Rod Carew se ejecutarán trabajos paliativos durante las primeras dos semanas de enero para garantizar la seguridad del coliseo.

Señaló que se trata de reparaciones en la infraestructura metálica, necesarias para contar con el aval de Sinaproc y el Cuerpo de Bomberos, mientras se proyectan trabajos más profundos a lo largo del 2026, considerando que la estructura tiene más de 26 años.

Pandeportes espera contar con el aval de Sinaproc y los Bomberos para que la Fedebeis utilice el estadio Rod Carew a partir del 20 de enero. Archivo

En cuanto a los costos de ingreso, los boletos tendrán un precio de 4.00 dólares para mayores de 12 años. Los niños de 6 a 11 años y los jubilados pagarán 2.00 dólares, mientras que los menores de 5 años entrarán gratis, manteniendo una política de acceso popular.

Durante la conferencia también se anunció el acuerdo alcanzado entre la Asociación Panameña de Radiodifusión y la empresa Prodena sobre los derechos de transmisión para el 2026. Ramón Cardoze, gerente general de Prodena, informó que el monto quedó fijado en 4 mil dólares para emisoras regionales y 8 mil dólares para las nacionales, luego de las conversaciones sostenidas tras el aumento inicialmente planteado.

El campeonato arrancará con seis partidos este sábado 3 de enero: Colón visitará a Coclé en Aguadulce, Darién enfrentará a Panamá Este en Chepo, Panamá Metro jugará ante Panamá Oeste en La Chorrera, Chiriquí Occidente visitará a Bocas del Toro en Changuinola, Chiriquí se medirá a Veraguas en Santiago y Herrera chocará con Los Santos en Las Tablas.