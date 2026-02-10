Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí sorprende, corta racha de Coclé y pega primero en la semifinal

Los chiricanos vencieron 6-4 en Aguadulce en un duelo de pitcheo estelar, mientras Panamá Oeste también abrió con triunfo sobre Metro

Chiriquí firmó el golpe más sonoro en el arranque de las series semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 al derrotar la noche del lunes 6-4 a Coclé en el estadio Remón Cantera de Aguadulce, resultado con el que no solo tomó ventaja 1-0 en la serie, sino que además cortó una racha de 17 victorias consecutivas del conjunto coclesano.

El partido presentó un duelo de abridores de alto perfil entre Jonathan Guerra y Dereck Gómez. El derecho coclesano, además, alcanzó en el encuentro su ponche número 300 en la categoría juvenil, en medio de un choque entre dos novenas que disputaron la serie final de la temporada 2025.

Chiriquí abrió el marcador en el segundo episodio con imparable productor de Jayko Medina para colocar la primera carrera. Alexis Quintero fue pieza clave con carreras anotadas en la tercera y sexta entrada, una por la vía del cuadrangular.

En el medio la Leña Roja respondió -en el cuarto capítulo- con un racimo de tres carreras para darle la vuelta a la pizarra. Los contactos claves de Lucas López y del receptor Eliecer Mendoza, que activaron la ofensiva local y encendieron el ambiente en Aguadulce.

El intercambio de presión se mantuvo hasta el octavo tramo, cuando Chiriquí logró fabricar dos carreras que inclinaron definitivamente el choque.

Coclé descontó con una en la parte baja de esa entrada para acercarse 6-4, pero no logró completar la remontada. En el noveno, los chiricanos añadieron una más en las piernas de Andrés Rivas para asegurar la diferencia y sellar el triunfo.

La victoria representa la primera de Chiriquí sobre Coclé en el presente campeonato, luego de que los coclesanos —vigentes bicampeones nacionales— se impusieran en los dos enfrentamientos de la ronda regular.

Los Vaqueros cumplen

En la otra semifinal, Panamá Oeste también comenzó al frente tras superar con marcador de 10-2 a Panamá Metro en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Los Vaqueros, líderes de la ronda regular, impusieron su ofensiva desde los primeros episodios y contaron nuevamente con una noche productiva de Luis Aranda, campeón bate y fuerte candidato al Jugador Más Valioso del torneo.

Las dos series semifinales continuarán este martes por la noche con el segundo juego en idénticos escenarios:

Coclé recibirá otra vez a Chiriquí en Aguadulce y Panamá Oeste repetirá como local ante Metro en La Chorrera.

A partir del tercer partido, ambos enfrentamientos cambiarán de escenario: la serie Chiriquí–Coclé se trasladará al Kenny Serracín de David, mientras que Metro–Oeste se mudará al estadio Rod Carew.