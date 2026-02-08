Béisbol Juvenil 2026: Panamá Metro clasifica a semifinales tras nocaut y blanqueada en el Rod Carew

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La tropa metropolitana ganó la serie en seis partidos luego de imponerse 10-0 en siete episodios en el estadio Rod Carew y ahora enfrentará a Panamá Oeste en la siguiente ronda

La novena de Panamá Metro aseguró su boleto a la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 al derrotar por abultamiento de carreras 10-0 a Panamá Este en siete entradas, en partido disputado este sábado por la noche en el estadio Rod Carew.

Con el resultado, la novena metropolitana cerró la serie en seis encuentros gracias a una sólida combinación de ofensiva oportuna y dominio desde la lomita.

Metro tomó el control del juego desde temprano y marcó diferencias en el tercer episodio. Caleb Rivera abrió el ataque con un doble que remolcó a Luis Rivera para la primera carrera. Acto seguido, con las bases congestionadas, Anderson Cousins recibió boleto para forzar la anotación de la segunda rayita. La ofensiva no se detuvo: Christian Andrion conectó imparable productor y luego Eduardo Recuero pegó sencillo al jardín central para empujar dos más y ampliar la ventaja.

La sentencia llegó en la séptima entrada. Pablo Arosemena conectó hit al central y, tras un error del jardinero central, Metro sumó dos carreras adicionales para despegarse en el marcador.

Posteriormente, otro error, esta vez del tercera base de los Potros, permitió la anotación de Arosemena. Recuero volvió a responder con un doble productor para traer la novena carrera y el partido terminó por la regla de abultamiento cuando David Murillo conectó una pelota que no pudo manejar el campo corto, suficiente para la décima y definitiva anotación.

Eduardo Recuero encabezó la ofensiva metropolitana al irse de 4-2 con tres carreras empujadas, siendo el bate más productivo de la jornada.

En el montículo, Luis Sanjur trabajó la ruta completa de siete entradas sin permitir carreras. El derecho toleró cuatro imparables, ponchó a tres rivales y concedió tres bases por bolas, controlando los momentos de amenaza y respaldado por una defensa efectiva.

Calendario y piques

Con la clasificación asegurada, Panamá Metro enfrentará en semifinales a Panamá Oeste. Los dos primeros partidos de la serie se disputarán lunes y martes en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera. El tercer y cuarto juego están programados para miércoles y jueves en el Rod Carew. De ser necesario, el quinto encuentro se jugará el viernes 20 de febrero en Panamá, mientras que sábado y domingo la serie regresaría a La Chorrera.

En la ronda regular, Panamá Oeste —dirigido por Dimas Ponce— superó en dos ocasiones a Metro: 8-7 el 3 de enero y 4-2 el 26 de enero, ambos duelos en el Rod Carew.

Este domingo 8 por la mañana también se realizó la elección de refuerzos para la fase semifinal. Panamá Oeste seleccionó al lanzador David Rodríguez, de Los Santos, mientras que Panamá Metro sumó al jugador de cuadro Jonathan Ramos, procedente de Chiriquí Occidente.