Dimas Ponce reconoce el coraje de Panamá Oeste para remontar ante Chiriquí

La victoria de Panamá Oeste por 4-2 sobre Chiriquí en el primer juego de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 reflejó la capacidad de respuesta y así lo dejó saber el director Dimas Ponce.

El manager chiricano al servicio de Panamá Oeste valoró la capacidad de reacción de sus dirigidos, quienes vinieron de atrás en el marcador para quedarse con el triunfo, a pesar de no ejecutar a la perfección en algunos momentos del compromiso.

“Vinimos de atrás pese a que jugamos ciertas situaciones mal, ofensivamente realmente, que pudimos haber ampliado un poquito más el marcador, pero lo importante es salir con la victoria”, señaló Ponce, quien también resaltó la producción ofensiva de su equipo.

“Doce imparables es sumamente positivo para nosotros. Además, la defensa estuvo bien, con excepción de un error puntual”, agregó.

Uno de los protagonistas del partido fue Juan Caballero, quien impulsó dos carreras con un sencillo clave en el quinto episodio para darle la ventaja definitiva a los Vaqueros. Ponce respaldó al jardinero, destacando su experiencia y confianza en momentos importantes.

“No estaba pasando por un buen momento, pero él es parte de nosotros. Tiene la experiencia necesaria y dio el batazo por turno. De eso se trata: un día uno es héroe y mañana otro”, afirmó el timonel.

En cuanto al manejo del pitcheo, Ponce dejó claro que la confianza en su cuerpo de lanzadores ha sido una constante durante todo el torneo. En ese sentido, respaldó la labor del cerrador.

“Abelito (Rodríguez) es nuestro cerrador y le dimos la confianza. Hemos trabajado así durante todo el torneo y por qué no hacerlo ahora en la final. Gracias a Dios sacamos el resultado”, puntualizó.

Por su parte, Caballero explicó que su turno clave fue producto de un plan previo trabajado junto al cuerpo técnico, el cual ejecutó a la perfección en el momento determinante.

“Tenía un plan y lo fui a buscar. Ese era el pitcheo. El propio profe había hablado conmigo y logré conectar el hit”, comentó el jardinero, quien fue determinante en la remontada.

Caballero también dejó claro que el equipo mantiene los pies sobre la tierra, consciente de la dificultad del rival.

“Sabemos que Chiriquí no es un equipo fácil, que no se va a dejar. Va a ser una serie bastante complicada”, advirtió.

Finalmente, resaltó el respaldo de la afición, un factor que podría inclinar la balanza en los próximos compromisos como local.

“No tenemos quejas, hay bastante afición y eso es lo que se va a venir en casa. Vamos a buscar la victoria aquí”, concluyó.