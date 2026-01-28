Béisbol Juvenil 2026: tensión, emoción y todo por decidir

Exclusivo Suscriptores

Panamá Oeste y Coclé buscarán cerrar con victorias, mientras que equipos como Chiriquí Occidente, Herrera, Bocas del Toro y Los Santos se juegan su futuro en la competencia.

La última jornada de la ronda regular del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 llega con gran emoción y muchas expectativas, ya que se podrían definir los últimos lugares para la siguiente fase.

Los equipos ya clasificados se enfrentarán a sus rivales para cerrar con broche de oro, mientras que los que aún luchan por asegurar su pase lo darán todo en un desenlace lleno de tensión.

Ya clasificados para la próxima etapa del torneo y con un lugar asegurado, están los equipos de Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí, Panamá Metro y Panamá Este. Estos equipos han demostrado solidez a lo largo de la fase regular y, aunque ya están tranquilos en cuanto a su clasificación, buscarán cerrar la jornada con victorias.

Los Vaqueros lideran la tabla, y aunque ya tienen el boleto en sus manos, se enfrentarán a Coclé, actual bicampeón, en lo que promete ser un partido espectacular. Este juego, que se jugará este miércoles en el estadio Mariano Rivera a las 7:00 p. m., será crucial para ambos, ya que buscarán cerrar la fase regular de manera perfecta.

La tabla de posiciones está clara, pero la emoción se concentra en Chiriquí Occidente, que se encuentra a un solo paso de asegurar su clasificación. El equipo dirigido por José Murillo IV se enfrentará en otro clásico a Chiriquí, que ya tiene su clasificación asegurada y se prepara para afianzar su lugar en la siguiente etapa.

Este partido, que se jugará en el estadio Kenny Serracín, es vital para Chiriquí Occidente, que necesita ganar para no depender de otros resultados.

Por otro lado, Bocas del Toro tendrá que hacer frente a Herrera, en un duelo de rivales directos por los últimos cupos, en el estadio Claudio Nieto.

A los Tortugueros le faltan dos partidos por disputar, pero no se pueden relajar porque la necesidad de obtener una victoria es crucial si quieren aferrarse a la esperanza de clasificar.

El estadio Roberto Hernández será el escenario de otro partido clave entre Veraguas enfrentará a Los Santos, que también busca asegurar su pase.

Finalmente, en el estadio Metetí, Panamá Metro se medirá ante Darién. Aunque Panamá Metro ya está clasificado, querrá cerrar con victoria para mantener su buen ritmo de cara a la siguiente fase. Darién, por su parte, luchará por un cierre decoroso, pero está eliminado.

La última jornada será definitiva no solo por la clasificación de los equipos, sino también por el espectáculo que se vivirá en cada uno de los estadios.

A medida que los equipos se acercan al final de la ronda regular, Chiriquí Occidente, Bocas del Toro, Los Santos y Herrera tienen en sus manos el destino de su clasificación.