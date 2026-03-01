Panamá Oeste barre a Chiriquí y se corona campeón del Béisbol Juvenil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Vaqueros ganaron 31 de los 35 partidos disputados en el Béisbol Juvenil 2026.

La novena de Panamá Oeste se proclamó campeón del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 tras completar la barrida en cuatro partidos sobre Chiriquí, sellando el título con una victoria 8-7 la noche del sábado en el estadio Kenny Serracín.

El campeonato representa el cuarto título juvenil en la historia de los Vaqueros, que firmaron una temporada dominante al ganar 31 de los 35 partidos disputados, mostrando superioridad desde la ronda regular hasta la serie final.

El encuentro decisivo fue un reflejo de la intensidad de la serie. Panamá Oeste tomó ventaja temprano con dos carreras en el segundo episodio, pero Chiriquí respondió en la parte baja y luego se fue arriba con dos anotaciones en el tercer inning. Los Vaqueros reaccionaron en el cuarto capítulo con dos carreras para retomar el control.

La ofensiva vaquera volvió a producir en el sexto episodio, sumando una carrera adicional, pero Chiriquí igualó el marcador en el séptimo con dos anotaciones. El desenlace llegó en el octavo episodio, cuando Panamá Oeste fabricó las carreras de caballito que terminaron marcando la diferencia y asegurando el campeonato.

El director Dimas Ponce destacó el esfuerzo colectivo tras la consagración.

“Gracias a papá Dios que nos mantuvo sanos y salvos todo el torneo. Gracias a la junta directiva por confiar en mí. Esto es para mi papá que está en el cielo. Sumamente contento”, expresó.

Ponce también resaltó el proceso previo al torneo.

“Esto inició desde el 19 de septiembre con la preparación. La consistencia y agallas de los muchachos es impresionante”, agregó, además de agradecer el respaldo de la afición que llenó el estadio Mariano Rivera durante el campeonato.

En el partido decisivo, Panamá Oeste alineó con Maikel Nieto en el campo corto, Mildner Nieto en segunda base, Luis Aranda en el jardín derecho, Luis Atencio en primera base, Michael Worthington como bateador designado, Edward Delgado en el jardín derecho, Juan Caballero como receptor, Daniel Long en el jardín izquierdo y Osvaldo Cuevas en tercera base.