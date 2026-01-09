Béisbol Juvenil: Panamá Oeste expone su invicto ante Veraguas

Panamá, 09 de enero del 2026

    Panamá Oeste, único invicto del torneo, enfrenta a Veraguas en la reanudación del béisbol juvenil, en un duelo de realidades opuestas.

    Jaime Heilbron
    Los Vaqueros de Panamá Oeste pondrán a prueba su invicto frente a los Indios de Veraguas. Cortesía: Fedebeis.

    El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 volverá al terreno de juego este viernes 9 de enero, Día de los Mártires, tras tomar su primera jornada de receso el jueves 8. Uno de los duelos más llamativos de la fecha enfrentará a dos equipos con realidades muy distintas: las novenas de Panamá Oeste y Veraguas, en un partido que se disputará en el Estadio Omar Torrijos de Santiago.

    Panamá Oeste llega a este sexto compromiso tras ganar sus primeros cinco partidos, mostrando una ofensiva consistente y una defensa que ha mejorado con cada salida. En total, Oeste ha anotado 37 carreras y ha permitido 20, de las cuales 13 llegaron en los dos primeros encuentros.

    En su debut, Panamá Oeste venció a Panamá Metro 8-7, impulsado por anotaciones en cada uno de los primeros cuatro episodios y una más en el sexto.

    En su segundo encuentro, superó a Panamá Este 7-6, nuevamente con un arranque explosivo, anotando cuatro carreras en la primera entrada y sumando en la sexta y séptima.

    La tercera victoria fue la más resonante hasta ahora: 5-2 sobre el bicampeón defensor, la Leña Roja de Coclé, quitándole el invicto. Oeste fabricó dos carreras en la cuarta entrada y tres en la séptima, pero lo más destacado fue su labor defensiva, limitando a los campeones a solo dos anotaciones.

    Ese nivel se mantuvo en la victoria del martes ante Darién por 9-2, donde un inicio dominante volvió a marcar la diferencia. Oeste anotó todas sus carreras en los primeros tres episodios, incluyendo cinco en el segundo.

    Para ratificar su gran momento, este miércoles Panamá Oeste venció a Colón 8-3, convirtiéndose en el único equipo invicto del torneo con marca de 5-0. Fiel a su tendencia, tomó ventaja temprano con cuatro carreras en las dos primeras entradas y seis en las primeras cuatro.

    Por el lado de Veraguas, la realidad ha sido muy distinta. El equipo inició la temporada con una derrota ajustada 5-4 ante Chiriquí, luego de quedar rápidamente abajo en el marcador por cuatro carreras.

    Su mejor presentación llegó en el segundo partido, su única victoria hasta ahora, al derrotar 7-1 a Herrera el pasado domingo.

    En su tercer compromiso, Veraguas volvió a caer de forma cerrada, esta vez 5-4 ante Bocas del Toro. Los veragüenses tomaron ventaja 4-3 en la parte alta de la novena, pero Bocas reaccionó y los dejó tendidos en el terreno.

    La historia se repitió en el siguiente juego, cuando Chiriquí Occidente dejó nuevamente a Veraguas en el terreno, esta vez en la décima entrada, con marcador final de 3-2.

    En su quinto partido, disputado este miércoles frente a Los Santos, Veraguas volvió a quedarse corto, cayendo 5-3.

    Los veragüenses han competido en todos sus encuentros, pero la ofensiva, la defensa y el pitcheo les han fallado en los momentos clave. Ante Panamá Oeste, tendrán una oportunidad valiosa para recuperarse y volver a la senda del triunfo.

    Otros partidos de la jornada

    La jornada del viernes se jugará en su totalidad a partir de las 6:00 p.m. bajo el siguiente itinerario:

    • Panamá Este vs. Bocas del Toro - Estadio José De La Luz Thompson

    • Colón vs. Chiriquí - Estadio Justino Salinas

    • Darién vs. Chiriquí Occidente - Estadio de Metetí

    • Herrera vs. Coclé - Estadio Claudio Nieto

    • Los Santos vs. Panamá Metro - Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández

    • Veraguas vs. Panamá Oeste - Estadio Omar Torrijos

