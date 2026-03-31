Béisbol Mayor 2026: Colón, Darién y Coclé con victorias claves rumbo a la serie de 8

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El campeón Bocas del Toro se aferra a la cima de la ronda regular.

Con la recta final de la ronda regular cada vez más cerca, las novenas de Colón, Darién y Coclé firmaron victorias determinantes en la jornada del lunes del Béisbol Mayor 2026, resultados que aprietan la lucha por la clasificación a la serie de ocho y reconfiguran la tabla de posiciones.

En medio de ese panorama competitivo, el campeón defensor, Bocas del Toro se manteniene en la cima y perfilándose como firme candidato a quedarse con el liderato de la fase regular.

Coclé gana en La Chorrera con un rally de cinco carreras

En el estadio Mariano Rivera, Coclé impuso su ofensiva y su disciplina para vencer con autoridad 10-2 a Panamá Oeste, en un partido que cambió de rumbo a partir del cuarto episodio.

La Leña Roja abrió el marcador en la tercera entrada con un sencillo productor de Luis Castillo, pero los Vaqueros reaccionó rápidamente en la parte baja del mismo inning. Yeremy Sánchez conectó un imparable por la línea del jardín izquierdo con cuenta de 0-2 para empatar el juego 1-1, mostrando resistencia ante el abridor rival.

Sin embargo, el momento decisivo llegó en el cuarto capítulo, cuando Coclé fabricó un rally de cinco carreras que inclinó definitivamente la balanza. Tres imparables, sumados a un error clave de la defensa de Oeste que permitió dos anotaciones, marcaron la diferencia y colocaron el marcador 6-1.

Desde el montículo, Fidencio Flores trabajó con solvencia durante seis entradas, en las que permitió apenas tres hits y una carrera, respaldando el trabajo ofensivo de su equipo. Por el contrario, Joshua Martínez cargó con la derrota tras permitir seis carreras —tres de ellas limpias— en cuatro episodios.

Coclé totalizó nueve imparables, destacando Abel De León, Guillermo Fernández y el propio Castillo con dos hits cada uno. Además, la novena mostró paciencia en el plato al negociar siete boletos y no cometer errores defensivos, un factor clave en su dominio. Oeste, pese a la derrota, tuvo en Gerald Chin y Mario Sanjur a sus mejores bateadores con dos hits cada uno.

Jorge Bautista lanza juego completo

En Metetí, Darién protagonizó una de las actuaciones más sólidas de la fecha al derrotar 4-1 a Panamá Metro, apoyado en una brillante apertura de Jorge Bautista.

El derecho lanzó juego completo de nueve entradas, permitiendo apenas tres imparables y una carrera, mientras ponchaba a ocho rivales y otorgaba una sola base por bolas. Su dominio fue clave para frenar a una ofensiva metropolitana que nunca logró descifrarlo.

Darién tomó ventaja desde el primer episodio. Jean Carrillo conectó un sencillo dentro del cuadro que impulsó la primera carrera, y Eduardo Vaughan amplió la ventaja con un doble por la línea del jardín izquierdo, colocando el 2-0 temprano en el encuentro.

Metro solo pudo descontar en el séptimo inning mediante un cuadrangular solitario de Robert Mullen por el jardín izquierdo, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido.

A la ofensiva, Vaughan también destacó al irse de 2-3 con una carrera impulsada, siendo pieza clave en el triunfo darienita. Con este resultado, Darién se mantiene firme en la pelea por los primeros puestos.

El campeón sigue en la cima

Mientras tanto, Bocas del Toro confirmó su gran momento al superar 10-4 a Herrera, en un encuentro donde la ofensiva bocatoreña respondió desde el inicio.

Herrera abrió el marcador en la primera entrada con un sencillo productor de Juan Alonso, pero la respuesta de Bocas fue inmediata y contundente. En la parte baja del mismo episodio, Melvin Novoa conectó un cuadrangular de dos carreras, seguido de un sencillo impulsador de Jonathan Mendoza y un lanzamiento descontrolado que permitió otra anotación, colocando el 4-1.

Bocas amplió la ventaja en el segundo inning con un sencillo de Joshwan Wright y un elevado de sacrificio de Carlos Sánchez, ambos productores, consolidando una ventaja que nunca perdió.

Didier Vargas se llevó la victoria tras trabajar siete entradas en las que permitió cuatro carreras y ponchó a ocho sin otorgar boletos. Por Herrera, Francisco Delgado tuvo una salida complicada, permitiendo seis carreras —aunque solo dos limpias— en apenas una entrada y un tercio.

En el ataque, Jael Escobar y Joshwan Wright lideraron con tres hits cada uno, mientras que Novoa y Wright impulsaron dos carreras por cabeza. Bocas también mostró paciencia ofensiva con ocho boletos negociados, lo que contribuyó a su producción.

Colón hace fiesta en el Rod Carew

Finalmente, en un duelo de alto puntaje, Colón venció 10-2 a Panamá Este, destacando una explosiva novena entrada en la que anotaron seis carreras para sellar el triunfo.

El partido inició con ventaja para Colón gracias a un sencillo de Jesús López en el primer episodio, pero Este respondió de inmediato para igualar 2-2 en ese mismo inning con un imparable de Jordan Jiménez.

Colón retomó el control en la cuarta entrada con un sencillo productor de Omar Ortega que puso el 3-2, marcador que se mantuvo cerrado hasta las postrimerías del encuentro.

La diferencia llegó en el noveno episodio, cuando la ofensiva colonense explotó con seis anotaciones. Entre los momentos clave estuvieron un sencillo de López, un doble de Edgard Muñoz y varias jugadas de selección que permitieron seguir sumando carreras ante un pitcheo de Este que no pudo contener la ofensiva rival.

Jhadiel Santamaría fue la gran figura ofensiva del encuentro al conectar cuatro hits en seis turnos, incluyendo dos dobles, mientras que Jesús López lideró con tres carreras impulsadas.

En el montículo, Manuel Campos tuvo una destacada labor de siete entradas, permitiendo dos carreras —ninguna limpia— y ponchando a ocho. El relevo de Colón completó el trabajo sin mayores complicaciones.

La clasificación

Tras esta jornada, la tabla de posiciones refleja una intensa lucha en la parte alta, con Bocas del Toro y Chiriquí liderando con marca de 10-5, seguidos por Colón y Panamá Oeste con 9-6. Darién y Herrera se mantienen con 8-6, mientras que Coclé se acerca con 8-7.

En la zona media, Veraguas (7-6), Los Santos y Panamá Metro (7-7) continúan en la pelea por asegurar su clasificación, en un torneo donde cada partido resulta determinante considerando que la ronda regular consta de 16 juegos y solo los ocho mejores avanzan a la siguiente fase.