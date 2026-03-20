Panamá, 20 de marzo del 2026

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    Béisbol

    Béisbol Mayor 2026: la jornada confirma la paridad en el campeonato

    Chiriquí es líder con marca de 5-1 y Veraguas perdió el invicto. Varios equipos siguen en la pelea con récord de 3-3, reflejando la alta competitividad del torneo.

    Humberto Cornejo
    Béisbol Mayor 2026: la jornada confirma la paridad en el campeonato
    Luis Jordan en acción de este torneo Mayor 2026.

    La jornada del jueves 19 de marzo del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 volvió a confirmar la paridad del torneo, con resultados que mantienen una tabla de posiciones muy apretada en sus primeras fechas.

    Cinco partidos se disputaron en distintos escenarios del país, mientras que el duelo entre Panamá Metro y Herrera fue suspendido por lluvia en el estadio Claudio Nieto, en Monagrillo.

    Uno de los resultados más destacados de la jornada fue la victoria de Bocas del Toro por blanqueada 7-0 sobre Panamá Oeste, en el estadio Calvin Byron.

    En otro encuentro, Chiriquí continuó con su buen momento al imponerse 5-0 sobre Coclé, en el estadio Kenny Serracín, resultado que le permite mantenerse en la parte alta de la clasificación.

    Por su parte, Chiriquí Occidente consiguió una contundente victoria de 9-1 frente a Panamá Este, en el estadio Glorias Deportivas Baruenses, mientras que Los Santos replicó ese mismo marcador (9-1) ante Darién, en el estadio Roberto Hernández.

    La jornada la completó Colón, que superó 6-3 a Veraguas, perdiendo el invicto en el estadio Omar Torrijos.

    Tras estos resultados, la tabla de posiciones refleja lo competitivo del campeonato. Chiriquí se ubica en la cima con marca de 5-1, seguido de Veraguas con 4-1. Un amplio grupo de equipos se mantiene en la pelea con récord de 3-3; entre ellos, Coclé, Panamá Oeste, Bocas del Toro, Colón y Los Santos.

    Panamá Metro tiene marca de 3-2, Darién (2-2) y Herrera (2-2), este último con un partido pendiente. En el fondo de la tabla se encuentran Panamá Este y Chiriquí Occidente, ambos con registro de 1-5.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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