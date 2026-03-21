Béisbol Mayor 2026: Veraguas lidera y Los Santos sigue en ascenso

La jornada del viernes 20 de marzo del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 dejó triunfos clave de Los Santos y Veraguas, en un torneo que sigue mostrando una competencia muy pareja.
En el estadio Roberto Hernández, Los Santos superó 11-6 a Herrera para firmar su cuarta victoria consecutiva, consolidando su buen momento ofensivo y metiéndose de lleno en la pelea por los primeros puestos del torneo.
Por su parte, Veraguas continuó con paso firme al derrotar 9-3 a Chiriquí Occidente, en el estadio Glorias Deportivas Baruenses, resultado que le permitió alcanzar su quinto triunfo del torneo y mantenerse como uno de los equipos más sólidos en este arranque de campaña.
La jornada la completó Bocas del Toro, que venció 5-3 a Chiriquí en el estadio Calvin Byron, en un duelo que le permitió mejorar su récord y seguir en la lucha por la clasificación.
Tras estos resultados, Veraguas se mantiene en la cima con marca de 5-1, seguido muy de cerca por Chiriquí con 5-2. Bocas del Toro y Los Santos escalan posiciones con récord de 4-3, mientras que Panamá Metro (3-2) se mantiene al acecho.
En la zona media se ubican Coclé, Colón y Panamá Oeste, todos con foja de 3-3, seguidos por Darién y Herrera (2-2). En el fondo de la tabla continúan Chiriquí Occidente (1-6) y Panamá Este (1-5).
La actividad del campeonato continuará este sábado 21 de marzo con tres encuentros programados cuando Coclé se enfrentará a Darién, en Metetí; Panamá Metro visitará a Colón, en el estadio Roberto Mariano Bula; y Panamá Oeste se medirá ante Panamá Este, en el estadio Rod Carew. Todos los partidos iniciarán a las 7:00 p.m.