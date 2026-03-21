Béisbol Mayor 2026: Veraguas lidera y Los Santos sigue en ascenso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La novena veragüense mantiene en la cima con marca de 5-1, mientras varios equipos continúan en la pelea por los primeros puestos.

La jornada del viernes 20 de marzo del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 dejó triunfos clave de Los Santos y Veraguas, en un torneo que sigue mostrando una competencia muy pareja.

En el estadio Roberto Hernández, Los Santos superó 11-6 a Herrera para firmar su cuarta victoria consecutiva, consolidando su buen momento ofensivo y metiéndose de lleno en la pelea por los primeros puestos del torneo.

Por su parte, Veraguas continuó con paso firme al derrotar 9-3 a Chiriquí Occidente, en el estadio Glorias Deportivas Baruenses, resultado que le permitió alcanzar su quinto triunfo del torneo y mantenerse como uno de los equipos más sólidos en este arranque de campaña.

La jornada la completó Bocas del Toro, que venció 5-3 a Chiriquí en el estadio Calvin Byron, en un duelo que le permitió mejorar su récord y seguir en la lucha por la clasificación.

Tras estos resultados, Veraguas se mantiene en la cima con marca de 5-1, seguido muy de cerca por Chiriquí con 5-2. Bocas del Toro y Los Santos escalan posiciones con récord de 4-3, mientras que Panamá Metro (3-2) se mantiene al acecho.

En la zona media se ubican Coclé, Colón y Panamá Oeste, todos con foja de 3-3, seguidos por Darién y Herrera (2-2). En el fondo de la tabla continúan Chiriquí Occidente (1-6) y Panamá Este (1-5).

La actividad del campeonato continuará este sábado 21 de marzo con tres encuentros programados cuando Coclé se enfrentará a Darién, en Metetí; Panamá Metro visitará a Colón, en el estadio Roberto Mariano Bula; y Panamá Oeste se medirá ante Panamá Este, en el estadio Rod Carew. Todos los partidos iniciarán a las 7:00 p.m.