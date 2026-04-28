Béisbol Mayor: Bocas del Toro retoma el control de la final y queda a un paso del bicampeonato

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El equipo de Bocas del Toro dio un golpe de autoridad este lunes al vencer 6-3 a Chiriquí en el Juego 4 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, disputado en el estadio Kenny Serracín, resultado que coloca a los bocatoreños 3-1 en la serie y a solo un triunfo de conquistar el bicampeonato y la quinta corona de su historia.

La novena bocatoreña marcó el paso desde el inicio. En la parte alta del primer episodio, Carlos Sánchez conectó un sencillo oportuno que remolcó dos carreras, dándole ventaja temprana a Bocas del Toro y silenciando momentáneamente a la afición chiricana.

Ese respaldo fue suficiente para encaminar el trabajo del abridor Didier Vargas, quien firmó una sólida presentación desde el montículo. El derecho lanzó siete episodios y dos tercios, en los que permitió nueve imparables y tres carreras, mientras ponchó a seis bateadores y otorgó apenas una base por bolas. Su labor fue clave para contener una ofensiva chiricana que, aunque conectó 12 hits, no logró capitalizar en los momentos determinantes.

Greg Espinoza se encargó del relevo y cerró el compromiso con una entrada y un tercio sin permitir anotaciones, asegurando la victoria bocatoreña.

Ofensivamente, Carlos Sánchez lideró la producción al batear de 5-2 con dos carreras impulsadas, siendo pieza central en el orden ofensivo. También destacaron Jonathan Mendoza, Eduards Toló y Jael Escobar, todos con dos imparables cada uno. Escobar, además, aportó velocidad en las bases al estafarse dos almohadillas, en un partido en el que los bocatoreños robaron cuatro bases en total.

Chiriquí, por su parte, volvió a generar tráfico en las bases, pero no capitalizó. Jonathan Saavedra encabezó la ofensiva con una actuación de 5-3, mientras que Jorge Rodríguez, Iraj Serrano y el propio Saavedra remolcaron una carrera cada uno. Carlos Xavier Quiroz y Ariel Serrano también aportaron múltiples imparables.

A nivel defensivo, ambos equipos jugaron un partido limpio, sin cometer errores.

Con este resultado, Bocas del Toro queda a las puertas de revalidar el título conseguido en 2025 y sumar su quinto campeonato nacional, consolidando su dominio reciente. Chiriquí, en cambio, está obligado a reaccionar para evitar que la serie se cierre de forma anticipada.

La final entrará ahora en una pausa este martes, día libre para ambos equipos, antes de trasladarse a la ciudad capital. El Juego 5 se disputará el miércoles a las 8:00 p.m. en el estadio Rod Carew, donde además la Federación Panameña de Béisbol tiene previsto entregar, horas antes, los premios individuales del campeonato, incluido el Jugador Más Valioso.