Béisbol Mayor: Herrera busca sostenerse ante Darién

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un duelo reprogramado de alta importancia: los herreranos buscan sostenerse en la parte alta de la tabla, mientras que Darién intentará reaccionar con una ofensiva que cuenta con Carlos Mosquera como referente.

Aunque este jueves no estaba originalmente en el calendario, el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 tendrá acción en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo, donde Herrera y Darién saldrán al diamante en un duelo reprogramado que gana peso en esta etapa del torneo.

El encuentro, aplazado el pasado 17 de marzo por lluvia, enfrenta a dos novenas con objetivos distintos: Herrera busca sostenerse en la parte alta de la tabla, mientras que Darién intenta enderezar su camino tras un arranque irregular.

Sobre el montículo, Alexander López ha trabajado 13.2 entradas en la campaña, permitiendo 7 imparables y una carrera, además de sumar 10 ponches, en lo que ha sido su aporte para la rotación herrerana.

En la ofensiva, Elián Miranda ha respondido con el madero al registrar promedio de .387, con 12 hits, 8 carreras impulsadas y 10 anotadas, incluyendo un cuadrangular. A esto se suma la velocidad de Herrera en las bases, con 18 robos, cifra con la que comparte el liderato junto a Panamá Este.

Por el lado de Darién, la producción ofensiva ha tenido en Carlos Mosquera a uno de sus principales referentes, con 11 imparables, 11 carreras impulsadas, 9 anotadas y dos jonrones.

En el pitcheo, Luis Ramos ha lanzado 14 episodios, permitiendo 6 hits y ponchando a 14 bateadores. En conjunto, el cuerpo de lanzadores darienita presenta efectividad de 4.70, ubicándose en la décima posición del torneo.

Con estos elementos sobre la mesa, el compromiso promete un pulso interesante desde la lomita y en la caja de bateo. El ‘playball’ está programado para las 7:00 p.m. en Monagrillo, mientras que el resto de la jornada se reanudará este viernes, también desde las 7:00 p.m., en los distintos parques de pelota del país.