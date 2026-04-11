Béisbol Mayor: Panamá Oeste avanza a semifinales con blanqueada sobre Darién

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La novena vaquera se impuso 4-0 en el quinto y decisivo partido disputado en el estadio Mariano Rivera y ahora se medirá a Chiriquí por el pase a la final

El equipo de Panamá Oeste selló su clasificación a las semifinales la noche de este viernes tras vencer 4-0 a Darién en el quinto y último partido de la serie, disputado en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Con una sólida actuación combinada desde el montículo y una ofensiva oportuna, los Vaqueros cerraron la llave con autoridad ante su afición.

El duelo, que definía un cupo la antesala de la final, se caracterizó por el dominio del pitcheo de Oeste, que limitó a la ofensiva darienita a apenas dos imparables en todo el partido.

La combinación de Jeison Calvo como abridor y Miguel Gómez en labores de relevo fue determinante para mantener el cero en la pizarra rival.

Calvo trabajó durante tres entradas y dos tercios, en las que permitió solo un imparable, no concedió carreras, ponchó a tres bateadores y otorgó cuatro bases por bolas. Aunque mostró ciertos problemas de control, logró salir de los momentos de apremio sin daños.

Por su parte, Miguel Gómez lanzó cinco episodios y un tercio de apenas un hit permitido, sin carreras, con seis ponches y tres boletos. Su dominio fue tal que se encargó de cerrar el partido sin sobresaltos, incluyendo el último out con un elevado de Isaías Velásquez que desató la celebración en las gradas.

La ofensiva de Oeste respaldó a sus lanzadores en el momento justo. Fue en la parte baja del tercer episodio cuando lograron romper el cero con una secuencia de imparables. El jardinero Yeremy Sánchez conectó sencillo remolcador para abrir el marcador, iniciando un rally que les dio control temprano del juego.

Los Vaqueros acumularon nueve hits y Sánchez fue la figura ofensiva más destacada al irse de 4-3, con una carrera anotada y una empujada.

También sobresalió el guardabosques Benjamín Bailey, quien conectó dos imparables en cuatro turnos, con una anotada y una remolcada, mientras que el receptor Mario Sanjur aportó con una producción clave desde la parte baja del orden ofensivo, impulsando dos carreras pese a batear de 3-1 con una base por bolas.

Por el lado de Darién, la ofensiva nunca logró descifrar el pitcheo rival. Jonathan Polo y Jean Carrillo conectaron los únicos hits del equipo, mientras que Carlos Mosquera destacó al negociar dos bases por bolas.

El abridor Luis Ramos cargó con la derrota tras permitir dos carreras y cinco imparables en cinco entradas y dos tercios de labor.

Con esta victoria, Panamá Oeste deja en el camino a Darién y se instala en las semifinales, donde se enfrentará a Chiriquí, equipo que también este viernes aseguró su clasificación tras eliminar a Veraguas en el estadio Kenny Serracín.