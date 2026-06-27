Panamá, 27 de junio del 2026
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    Bélgica pasa como líder del G, Egipto como segunda e Irán espera como tercera

    EFE
    Bélgica pasa como líder del G, Egipto como segunda e Irán espera como tercera
    Kevin De Bruyne (7) celebra con sus compañeros uno de los goles de Bélgica. EFE/EPA/BOB FRID

    Bélgica entró en dieciseisavos de final como primera del grupo G, con Egipto como segunda y que jugará en esa ronda con Australia, mientras que Irán espera los resultados de este sábado para comprobar si le alcanza o no con tres puntos estar entre las ocho mejores terceras del Mundial.

    El conjunto belga, primero con cinco puntos, goleó por 5-1 a Nueva Zelanda y aún aguarda rival de un tercero, con varias posibilidades (Corea del Sur, Ecuador, Senegal y Argelia), a la espera del desenlace de los restantes grupos. Su partido está fijado para el 1 de julio en Seattle.

    Con dos goles de Trossard, uno de De Bruyne, otro de Lukaku y el de Saelemakers, Bélgica logró una victoria cómoda y el primer puesto del Grupo G, en tensión hasta el final porque no dependía exclusivamente de él.

    En dieciseisavos aguarda un tercero, el próximo 1 de julio en Seattle. Corea del Sur, Ecuador, Senegal, Argelia o Austria aparecen como posibilidades en el horizonte.

    Egipto, como segunda del G, con los mismos 5 puntos, se medirá con Australia el 3 de julio en Dallas.

    Irán acabó tercera, con tres unidades, y quedó a la espera si le valen para acceder a la próxima fase del torneo.

    En el otro partido de la jornada de este grupo, Egipto empató 1-1 con Irán.

    EFE

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