Bélgica pasa como líder del G, Egipto como segunda e Irán espera como tercera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Bélgica entró en dieciseisavos de final como primera del grupo G, con Egipto como segunda y que jugará en esa ronda con Australia, mientras que Irán espera los resultados de este sábado para comprobar si le alcanza o no con tres puntos estar entre las ocho mejores terceras del Mundial.

El conjunto belga, primero con cinco puntos, goleó por 5-1 a Nueva Zelanda y aún aguarda rival de un tercero, con varias posibilidades (Corea del Sur, Ecuador, Senegal y Argelia), a la espera del desenlace de los restantes grupos. Su partido está fijado para el 1 de julio en Seattle.

Con dos goles de Trossard, uno de De Bruyne, otro de Lukaku y el de Saelemakers, Bélgica logró una victoria cómoda y el primer puesto del Grupo G, en tensión hasta el final porque no dependía exclusivamente de él.

En dieciseisavos aguarda un tercero, el próximo 1 de julio en Seattle. Corea del Sur, Ecuador, Senegal, Argelia o Austria aparecen como posibilidades en el horizonte.

Egipto, como segunda del G, con los mismos 5 puntos, se medirá con Australia el 3 de julio en Dallas.

Irán acabó tercera, con tres unidades, y quedó a la espera si le valen para acceder a la próxima fase del torneo.

En el otro partido de la jornada de este grupo, Egipto empató 1-1 con Irán.