Bélgica pone a prueba el renacer de Senegal en los octavos de final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Diablos Rojos se miden ante los Leones de la Teranga, que llegan revitalizados tras la goleada sobre Irak.

Bélgica y Senegal se enfrentarán este miércoles en el Lumen Field de Seattle (3:00 p. m., hora de Panamá) por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo inédito entre ambas selecciones en cualquier competición oficial.

Los Diablos Rojos avanzaron como líderes del Grupo G, aunque lo hicieron de una manera poco habitual.

Empataron sus dos primeros compromisos y sellaron el primer lugar con una goleada por 5-1 sobre Nueva Zelanda, y se convirtieron en la primera selección en terminar en la cima de su grupo en una Copa del Mundo sin haber ganado ninguno de sus dos encuentros iniciales.

Ahora, el conjunto dirigido por Rudi Garcia buscará trasladar esa recuperación a la fase de eliminación directa.

El entrenador de Bélgica, Rudi Garcia, antes de comenzar la parte complementaria del duelo contra Nueva Zelanda. EFE/EPA/BOB FRID

Una instancia que tampoco le ha resultado favorable en sus últimas participaciones.

Desde que derrotó a Suecia por 2-1 en los octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002.

Bélgica perdió sus dos siguientes partidos de eliminación directa sin conseguir marcar: cayó 0-1 ante Turquía en los cuartos de final de ese mismo torneo y 0-3 frente a Inglaterra en los octavos de final de Catar 2022.

La resurrección

Senegal consiguió el pase como uno de los mejores terceros después de un inicio complicado.

Las derrotas ante Francia y Noruega dejaron al borde de la eliminación al conjunto africano, que reaccionó con una contundente victoria por 5-0 sobre Irak para mantenerse con vida y avanzar a la siguiente ronda.

Jugadores de Senegal celebran un gol en un partido del grupo I del Mundial ante Irak. EFE/ Bienvenido Velasco

Ese resultado representó un punto de inflexión.

Los cinco goles anotados frente a los iraquíes fueron más que los cuatro que Senegal había marcado en sus siete partidos mundialistas anteriores combinados.

El peso de los antecedentes

Sin embargo, el historial ante selecciones europeas no favorece al combinado senegalés.

Acumula cuatro derrotas consecutivas frente a rivales del Viejo Continente en la Copa del Mundo: Países Bajos e Inglaterra en Catar 2022, además de Francia y Noruega en esta edición.

Antes de esa racha, solo había perdido una vez frente a un equipo europeo en la historia del torneo.

Lukaku y Trossard

Bélgica volverá a confiar buena parte de sus aspiraciones en Romelu Lukaku.

El delantero es el futbolista con más goles y participaciones directas en la historia de su selección en los Mundiales, con seis tantos y dos asistencias.

Romelu Lukaku celebra el cuarto tanto de la selección de Bélgica ante Nueva Zelanda. EFE/EPA/BOB FRID

Además, llega motivado tras marcar y asistir como suplente en la victoria sobre Nueva Zelanda, y podría enlazar goles en partidos consecutivos de una Copa del Mundo por segunda vez en su carrera.

Otra de las principales cartas en ataque será Leandro Trossard, quien ha generado 13 ocasiones de gol en esta edición del torneo, la cifra más alta registrada por un futbolista durante la primera fase.

Leandro Trossard celebra su segundo tanto frente a Nueva Zelanda. EFE/EPA/BOB FRID

Pronóstico de un duelo abierto

En el lado senegalés, una de las piezas clave será Lamine Camara.

Lamine Camara disputa el balón con Torbjorn Heggem. EFE/ Sebastiao Moreria

El centrocampista destacó por su capacidad para romper líneas con el balón y fue el jugador que más pases de ese tipo completó en su anterior torneo internacional, al registrar 100 durante la Copa Africana de Naciones 2025.

Posibles alineaciones

Bélgica (4-2-3-1): Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken; Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Charles De Ketelaere.

Senegal (4-3-3): Mory Diaw; Krépin Diatta, Pathé Ciss, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Habib Diarra; Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Sadio Mané.

Onze de départ pic.twitter.com/2ytopSL9Ho — Football Senegal (@FootballSenegal) July 1, 2026

Aunque Bélgica parte con el cartel de favorito por su experiencia y profundidad de plantilla, el rendimiento mostrado por ambos equipos anticipa un duelo abierto y de alto voltaje.