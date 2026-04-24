Bellerín rescata al Betis en el último suspiro ante el Real Madrid

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los blancos se habían adelantado con tanto de Vinícius Júnior, pero no lograron sostener la ventaja.

Un gol de Héctor Bellerín sobre la bocina le ha dado al Betis un justo empate ante el Real Madrid en un duelo en el que los madridistas se adelantaron con un gol de Vinicius en el minuto 16 y en el que los verdiblancos se estrellaron una y otra vez ante el ucraniano Lunin, estelar.

Sumando saques de esquina, acumulaban los de Arbeloa llegadas en los primeros minutos a los dominios de Valles. Sin peligro, como la firmada por Mbappé. Mandaban los visitantes en el arranque ante Real Betis que no se sentía incómodo sin la pelota.

Esta apuesta no impedía que de nuevo Mbappé en el minuto 13 gozara de una clara ocasión para haber estrenado el marcador de La Cartuja, que sí inauguraba Vinicius en el 17 tras un rechace blandito de Valles después de un lejano disparo de Valverde.

VINICIUS JR SCORES AND PUTS REAL MADRID IN THE LEAD AGAINST REAL BETIS !!!!!!!!!!!!!!!!



Real Betis 0-1 Real Madrid



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Antony y sus cambios de posición permitían a los hombres de Pellegrini tener más la pelota superado el ecuador de la primera mitad. Un mayor control, pero con escasa mordiente ofensiva.

Para colmo, Marc Bartra tenía que abandonar el terreno de juego por culpa de una lesión que estaba condicionado su rendimiento. Ya con Diego Llorente en el campo, Bakambu inauguraba en el 33 el casillero de remates al arco de Lunin, cuyos paradones a Antony y Bakambu en el 43 y en el 45 invitaban al optimismo al beticismo.

El Betis comenzaba a crecer con el devenir de los acontecimientos, obligando de nuevo a Lunin a lucirse tras un remate de Cucho Hernández segundos antes de la entrada de Lo Celso. Y de la de Isco. Dos magos para rescatar al menos un punto ante un Real Madrid que comenzaba a recular. Natan, en el 74, confirmaba de cabeza que el 1-1 estaba más cerca que el 0-2.

GOALLLLL

HECTOR BELLERIN HAS EQUALIZED IN THE 94TH MINUTE FOR REAL BETIS!



TITLE HOPES GONE?

CONGRATULATIONS TO BARCELONA IN ADVANCE??



Real Betis 1-1 Real Madrid. pic.twitter.com/DOfvofq7Qe https://t.co/d2xMalhIKn — Blitz Football (@blitz_runner) April 24, 2026

Ya en el tramo final, los de Pellegrini buscaban la igualada pero sin quemar las naves. Sin darle espacios a los de Arbeloa. Antony, en el 84, ponía de nuevo a prueba a Lunin. Clave en el resultado de su equipo con todavía cinco minutos para el final. Cuando el 0-1 parecía inevitable, Bellerín restacaba un punto para los suyos en el 93.