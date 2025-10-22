Bellingham marcó y el Real Madrid venció a la Juventus

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Real Madrid consiguió este miércoles 22 de octubre una ajustada victoria por 1-0 frente a la Juventus en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones de la UEFA.

Jude Bellingham se convirtió en el héroe del encuentro al aprovechar un rebote tras un remate de Vinícius y quedar solo frente al arco para definir con precisión y darle la victoria a los locales.

💜 A VER EL BERNABÉU, A VER AL CAMPEÓN 💜 pic.twitter.com/9fMLV92zSc — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 22, 2025

Con este resultado, el conjunto dirigido por Xabi Alonso mantiene su invicto en el torneo y llega a nueve puntos, mientras que la Juventus se queda con dos unidades tras tres partidos disputados.