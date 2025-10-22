Panamá, 23 de octubre del 2025

    Liga de Campeones

    Bellingham marcó y el Real Madrid venció a la Juventus

    Humberto Cornejo
    Jude Bellingham (i) juega un balón ante Daniele Rugani, de la Juventus, durante el partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones. EFE/Juanjo Martín

    El Real Madrid consiguió este miércoles 22 de octubre una ajustada victoria por 1-0 frente a la Juventus en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones de la UEFA.

    Jude Bellingham se convirtió en el héroe del encuentro al aprovechar un rebote tras un remate de Vinícius y quedar solo frente al arco para definir con precisión y darle la victoria a los locales.

    Con este resultado, el conjunto dirigido por Xabi Alonso mantiene su invicto en el torneo y llega a nueve puntos, mientras que la Juventus se queda con dos unidades tras tres partidos disputados.

